Ministerio de Educación llamó a solicitar "lo justo y necesario" en cuanto a útiles escolares

¿Qué pasó?

El ministro (s) de Educación, Jorge Poblete, junto al superintendente de la misma cartera, Cristián O'Ryan, abordaron ciertos aspectos a los cuales se deberán enfrentar alumnos y apoderados a la hora de retornar a clases presenciales y realizaron recomendaciones a los establecimientos.

¿Qué dijeron?

En ese sentido, la autoridad hizo un llamado a "nuevamente solicitar lo justo y necesario en cuanto a los útiles escolares, con un claro llamado a la reutilización, considerando las dificultades de la pandemia y que este año estará marcado por la presencialidad obligatoria en las aulas".

Los establecimientos, de acuerdo a O'Ryan, "no pueden pedir útiles de aseo, materiales de oficina y para este año por la pandemia tampoco pueden pedir alcohol gel, mascarillas u otros elementos que tengan que ver con seguridad respecto del Covid".

Respecto al uniforme, desde el ministerio aclararon que se podrá encargar su confección a un proveedor puntual mientras exista una discusión previa "sobre la procedencia de un proceso de elegibilidad competitiva, informada y transparente", eligiendo siempre la mejor relación precio-calidad.

"Es una medida que se tiene que tomar con los centros de padres y el consejo de profesores, previa consulta al centro de alumnos y consejo de seguridad de modo de establecer cuál va a ser el uso del uniforme", aclaró Poblete.

Finalmente, el superintendente O'Ryan aclaró que "tanto en útiles como uniforme no se puede restringir el acceso al establecimiento, de las aulas o de alguna actividad pedagógica a los estudiantes por no tener alguno de estos materiales. No pueden estar esas medidas contempladas, ya que son ilegales y el llamado es a que hagan su denuncia".

