"Tengo confianza en tu capacidad, en el viento fresco": El mediático diálogo entre José Mujica y Gabriel Boric

Este martes, el presidente electo Gabriel Boric concedió una entrevista a la radio uruguaya M24, en donde tuvo una conversación con el exmandatario charrúa, José Mujica.

Consultado por la imagen del expresidente, Boric señaló que "Pepe sabe que es un referente para nosotros y que sus consejos creo que fueron bien escuchados".

"Lo he dicho en muchos discursos acá en Chile, el avanzar paso a paso para no desbarrancarse, pero nunca dejar de subir esos escalones es un tema que nosotros tenemos permanentemente presente como norma de conducta", agregó Boric.

¿Qué dijo Mujica?

Por su parte, Mujica sostuvo: "Un abrazo a la distancia, desearte suerte. Tengo confianza en tu capacidad, en el viento fresco, tener una visión más abierta del mundo progresista".

Luego, señaló que "la última campaña electoral en mi país tuve una discusión porque me ponían permanentemente el modelo chileno y resulta que no había semana que no cayeran 2, 3, 4 chilenos que pasaban por Montevideo y me venían a visitar, y todos me contaban su peripecia: Que estaban haciendo una carrera y que cuando la terminaran iban a demorar 20 años pagándola y todo lo demás".

"Yo les decía: No confundan el PBI con la realidad de la gente, y a los pocos días 'estalló' Chile. Una sociedad puede tener éxito económico y puede tener deudas sociales terribles, ese es tu trabajo por delante", agregó.

Posteriormente, preguntó: "¿Qué sentido tiene el crecimiento en la economía si no se eleva el fondo de la sociedad y si la prosperidad no se reparte?".

Revisa la conversación a partir del minuto 32:00

Respuesta de Boric

Luego, el futuro Jefe de Estado de Chile señaló que "de alguna manera, Pepe, nosotros somos parte de tu semilla, así que nos toca también escuchar, aprender".

"Y te agradezco mucho el que nos invites a no cometer los errores que ustedes tuvieron, porque muchas veces la carga de las generaciones anteriores viene con el traspaso del miedo, y yo prefiero que venga con el traspaso de los fracasos en toda su realidad", explicó.

Lo anterior, con el objetivo de "poder aprender de eso y también de cómo lograron salir adelante y no de los miedos, y no quedarnos con los brazos amarrados por lo que ustedes no pudieron hacer, sino que es un impulso para poder hacerlo nosotros y no equivocándonos en lo mismo".

