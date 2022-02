El pedido de Pamela Jiles a Boric: "Dele a la ciudadanía el quinto retiro para enfrentar la agudización de la pandemia"

¿Qué pasó?

La diputada Pamela Jiles, una de las grandes impulsoras de las extracciones de los fondos de las AFP, hizo un llamado directo al Presidente electo Gabriel Boric, para permitir un “quinto retiro”.

La parlamentaria usó su cuenta de Twitter para realizar la petición, lo que fue ampliamente comentado en su posteo.

¿Qué dijo?

“Presidente electo Gabriel Boric, respetuosamente le pido que le devuelva su plata a la gente, que le dé a la ciudadanía el quinto retiro de su propio dinero, para enfrentar esta evidente agudización de la pandemia”, dijo para comenzar.

Añadió que “lo que (el presidente Sebastián) Piñera no hizo, mezquinamente, me parece que usted debe hacerlo. Concédale a los casi 40 mil contagiados, que según las proyecciones vamos a tener próximamente, a la gente endeudada y desesperada, la posibilidad que use su propio dinero para sobrevivir”.

Para cerrar, sentenció que “es humanitario hacerlo y se lo pido encarecidamente: Devuélvale su plata a la gente. Haga lo necesario para que sea posible un quinto retiro. Está en sus manos poder hacerlo y la ciudadanía espera que lo haga”.

Mira su posteo

“Presidente electo @gabrielboric respetuosamente le pido que devuelva SU dinero a las personas desesperadas en esta pandemia desatada. Lo que era bueno hace un mes, cuando usted votó a favor el cuarto retiro, es urgente hoy, es lo justo y puede salvar vidas”#QuintoRetiroUrgente pic.twitter.com/azluasIhb6 — #PamelaJilesDiputada (@PamJiles) January 31, 2022

