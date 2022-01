Gendarmería se refiere a muerte de interna de cárcel de San Miguel: Familia denuncia negligencia en su atención

¿Qué pasó?

Gendarmería se refirió este domingo a la muerte de una interna de la cárcel de San Miguel que falleció el sábado, presuntamente, por no recibir atención médica oportuna, lo que originó un intento de motín en el recinto penal.

De acuerdo a la versión de la institución carcelaria, la víctima, que permanecía en el Módulo 5 del Centro Penitenciario Femenino (CPF) de San Miguel, "al momento de presentar complicaciones de salud fue trasladada de inmediato a hospital externo".

A través de un comunicado de prensa, Gendarmería detalla que la mujer "fue llevada dos veces al Hospital Penal, donde recibió atención médica, debido a fuertes dolores abdominales. Desde este recinto de salud, fue trasladada de urgencia al Hospital Barros Luco, donde falleció a las 21.00 horas" de este sábado.

"Desórdenes y acciones violentas"

La institución uniformada añade que tras el fallecimiento de la imputada, "personal del establecimiento tomó contacto con los familiares de la fallecida para informar sobre su deceso. También se comunicó a las otras habitantes del módulo, situación que generó desórdenes y acciones violentas hacia las funcionarias".

Finalmente, Gendarmería precisó que la causa de fallecimiento de la interna "es materia de investigación" y que "mantiene su compromiso de velar por el respeto y cuidado de quienes están bajo su custodia".

Familia denuncia negligencia

La situación de esta interna se dio a conocer luego que se viralizara un video en que pedía desesperadamente atención médica producto de un fuerte dolor estomacal, que fue empeorando con el transcurso de los días.

Según comentaron sus familiares, la mujer se encontraba en calidad de imputada en la cárcel de San Miguel, cumpliendo hace 18 meses la medida cautelar de prisión preventiva y estaba a la espera de su juicio oral.

Una de las familiares de la víctima reclamó a la prensa que "no le hicieron los exámenes correspondientes como cualquier ser humano necesita para poder detectar lo que ella tenía. No hay un proceso, un conducto regular para las internas por lo que nos hemos dado cuenta. Necesitamos que esto no siga pasando".

Intento de motín

Tras conocer esta situación, la noche del sábado, las internas que compartían módulo con la fallecida realizaron un intento de motín en que hubo gritos y golpes en las puertas de sus módulos, lo que obligó la intervención de personal de Gendarmería para intentar controlar la situación.

A raíz de esta situación, familiares reclaman que Gendarmería afectó los derechos de las reclusas, puesto que lanzaron gases, se les mojó y se les prohibió el uso de algunas instalaciones del penal, como el acceso al agua y otros servicios básicos.

Este domingo, los familiares de la mujer que falleció, tras la mediación de Carabineros, pudieron ingresar al recinto penitenciario para recoger las pertenencias de la víctima.

Además, informaron que la mujer, de 50 años, murió producto de un shock hipovolémico, es decir, pérdida de líquido o de sangre que genera fallas en distintos órganos del cuerpo.