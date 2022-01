"Están durmiendo con cuchillos": el temor de los trabajadores de la salud de Colchane en medio de crisis migratoria

Con cuchillos duermen algunos funcionarios de la salud de Colchane debido a la sensación de inseguridad que les genera la violencia ejercida por algunos migrantes que han ingresado a Chile por pasos no habilitados.

Yolanda Flores, directora de salud municipal de Colchane, señaló que "la verdad es que es bastante agitado, da miedo, temor, caminar por las calles porque esto no se había visto antes, los robos que ha habido últimamente".

"De verdad que hay una inseguridad tremenda, uno ya no puede caminar con tranquilidad en cualquier lugar de Colchane. Hay mucha gente alrededor de la plaza, gente que nosotros desconocemos, pero se ve que son violentos, hay gente que es muy agresiva, muy violenta", agregó.

"Durmiendo con cuchillos"

Por otra parte, la encargada de la urgencia de la posta CGR de Colchane, Cinthia Olivares, indicó: "No sé qué calidad de personas están llegando, nos están robando, están ingresando acá a la posta. Acá los funcionarios están durmiendo con cuchillos. La verdad es que no sé hasta cuándo vamos a seguir así".

En esa línea, Yanitsa Guerra, técnico en salud de la urgencia, manifestó que estar con temor por lo cual decidió dormir con un cuchillo y abandonar Colchane.

"Yo la verdad duermo con un cuchillo porque duermo sola en la posta. Vivir con el temor que se metan a la posta que entren a robar medicamentos o cualquier otra cosa me da miedo. Tampoco tenemos la seguridad que se necesita, más si ellos están en una toma al lado de la posta entonces yo me voy a ir, prefiero trabajar mil veces en Iquique o Alto Hospicio, pero de Colchane me voy a ir", expresó.

"Hay gente que no quiere volver a trabajar"

En relación con lo anterior, el doctor local Gonzalo Vera, dijo que "los más antiguos como yo ya conocemos un poco la situación, pero la mayoría de los funcionarios de la municipalidad, Carabineros, colegios y de la posta son nuevos, entonces ellos se sienten totalmente inseguros. Se dan cuenta de la situación que está ocurriendo".

"Hay muchos funcionarios o trabajadores que están un día o dos y luego se van porque no se sienten seguros, incluso hay gente que no quiere volver a trabajar por la misma situación de la pandemia y de la crisis migratoria que se complementan", expresó.

