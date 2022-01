El testimonio de la mujer cuyo exesposo asesinó a su madre en Renca: "Se llevaban mal"

María Amparo Velásquez, de 62 años, desapareció abruptamente el pasado 4 de septiembre del 2022. Ana Karina, su hija, había quedado convencida de que se había ido a San Antonio a juntarse con un hombre que conoció por redes sociales, luego de que su expareja le entregara esa versión.

No obstante, los días pasaron y nunca más tuvo contacto con su madre, por lo que Karina empezó a dudar de la versión de su exconviviente.

Finalmente, la investigación logró dar con el cuerpo sin vida de la mujer en un terreno baldío en Renca y el principal sospechoso de asesinarla es, precisamente, su exyerno.

"Se llevaban mal"

Madre e hija tenían una relación cercana. Acostumbraban a ir juntas a fiestas y compartir, por lo que cuando no supo más de ella, empezó a pensar que algo no andaba bien.

"La sospecha que teníamos al principio es que ella había salido de la casa con destino a San Antonio. Ellos (madre y yerno) se llevaban mal, tenían días más malos que buenos", detalla la mujer.

Fue Carabineros quien desmintió la versión del sujeto, confirmando que la víctima jamás viajó a San Antonio. "Fue una información que intentó desvirtuar el proceso investigativo", señaló el teniente Óscar Valdés, del departamento de SEBV.

Después de varios interrogatorios, el sujeto finalmente confesó el paradero de la mujer y dónde se había enterrado, lo que agilizó la investigación.



"Entrega los antecedentes precisos de dónde estaría el cuerpo de la persona y las condiciones cómo habría sido enterrada. Esto lo transforma en un sujeto más allá de sospechoso, si no que en calidad de imputado", agregó la autoridad policial.

Amenazas

Ana Karina y el imputado se habían separado hace ocho meses luego de sufrir violencia intrafamiliar. Pese a ello, la hija de la víctima asegura que en varias ocasiones fue hostigada y amenazada por el presunto autor de este asesinato.

Y sobre su situación actual con su expareja contó: "Me seguía, me vigilaba. Tuve que poner una orden de alejamiento porque me tenía atormentada. Yo para salir tenía que estar pendiente de que no estuviera en la calle", asegura.

En tanto, vecinos del hombre sostienen que era un "hombre tranquilo" y que "no se veía una persona mala" pero aseguran que le tenía "mala" a la suegra.

A causa de este crimen, la fiscalía solicitó la ampliación de la detención del imputado y el domingo será formalizado por homicidio, mientras la familia exige justicia por el asesinato de María Amparo Velásquez.

"Me decía que él no era"

Durante la mañana, la mujer conversó con el matinal Mucho Gusto donde dio a conocer más antecedentes de su expareja y único imputado por el crimen hasta ahora.

Durante la entrevista, dijo que soportó "mucho maltrato, insultos, delante de mis niños y de mi madre. Mi mamá me defendió muchas veces. Yo llegué a padecer y todavía padezco ataques de pánico y ansiedad".

Por otra parte, dijo que cuando comenzó a sospechar de él "yo lo encaré en una ocasión y me decía que él no era, que cómo iba a pensar eso, que era la abuela de sus hijos, que era incapaz de hacer eso y después empezó con su mal comportamiento, pero un poco más fuerte, en el sentido que llegó a mi casa a meterse con un cuchillo y amenazarme delante de mi niña. Se paraba en la puerta y me decía que esto iba a acabar con sangre, que tenía que pagársela, que esto no iba a terminar así, que yo era de prostituta para arriba".

"Tengo miedo porque no sé si en realidad él tuvo ayuda con lo que pasó con mi mamá y me pueda mandar a hacer daño a mí y a mis hijos, que pueda seguir tomando represalias", finalizó.

Revisa sus declaraciones

Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el @minmujeryeg es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.