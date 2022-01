Daniel Jadue: "No entendería que la misma coalición que aprobó todos los otros retiros hoy trate de negarse al quinto"

¿Qué pasó?

Una polémica se ha instalado al interior de Apruebo Dignidad, luego que el Presidente electo, Gabriel Boric, junto a su ministro de Hacienda, Mario Marcel, le cerraran la puerta a un nuevo retiro del 10%, lo que provocó la molestia de algunos integrantes, como Daniel Jadue.

Jadue por retiro del 10%

El alcalde de Recoleta pidió al gobierno que reconsidere esta decisión: "Yo nunca he sido partidario de que los costos de esta crisis la paguen los trabajadores con sus fondos de pensiones y sus ahorros previsionales, pero tampoco me gusta que esa plata la sigan mal utilizando las AFP para satisfacer los intereses de las grandes empresas”.

Asimismo, dijo que "el quinto retiro debe ser analizado en virtud de la situación económica que el gobierno entrante sea capaz de generar con algunos de los proyectos emblemáticos que tiene”.

“No entendería que la misma coalición que aprobó todos los otros retiros hoy trate de negarse al quinto”, expresó.

¿Qué dijo Marcel?

El futuro ministro de Hacienda, Mario Marcel, manifestó que Boric "ha sido muy claro en señalar que nunca más una crisis económica debería resolverse echando mano a los ahorros de los trabajadores".

"Nuestra prioridad no es liquidar los ahorros, sino que la reforma de pensiones y la construcción de un sistema previsional que tenga apoyo transversal", agregó.

La polémica

Cabe señalar, que desde que Boric le cerró la puerta a un nuevo retiro de fondos previsionales, varios diputados de la centroizquierda han señalado que apoyarán la iniciativa en el Congreso si la situación económica se pone compleja.

En esa línea, el diputado Jaime Naranjo (PS), dijo que "ni el Presidente Boric ni el nuevo ministro de Hacienda, Mario Marcel, se pueden oponer tan tajantemente a la posibilidad de un nuevo retiro de la AFP, porque va a depender fundamentalmente de cuál es la situación sanitaria y económica del país".

Mientras que el diputado Raúl Soto (IND), indicó que "está bien si el Gobierno está planteando su punto, que puede ser válido, pero que personalmente yo no comparto. Yo voy a apoyar personalmente la idea de un quinto retiro en marzo si no se presentan alternativas desde el punto de vista de apoyos sociales que den seguridad y certeza la población".

Anteriormente, la diputada y senadora electa, Alejandra Sepúlveda (FRVS), expresó que el proyecto "no está en el programa de Gobierno (de Boric) pero entendemos que esos programas no están escritos en piedra, pero al mismo tiempo es la realidad, la urgencia de las familias, las complicaciones que podamos tener, entonces yo creo que uno no puede cerrar la puerta a un nuevo retiro".

En tanto el diputado Marcos Ilabaca (PS), sostuvo que "lo que no puede hacer es cerrar las puertas sin ver cómo van sucediendo los hechos, porque Piñera también le cerró las puertas al primero, segundo y tercero y la presión ciudadana y la postura del Congreso fue absolutamente diferente".

