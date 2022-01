Boric envía mensaje a Taylor Swift ante conflicto con Damon Albarn: "Aquí en Chile tienes un gran grupo de seguidores"

El Presidente electo Gabriel Boric envió un mensaje a la cantante estadounidenese Taylor Swift, luego del conflicto que esta tuvo con el músico inglés Damon Albarn, quien cuestionó la autoría de sus canciones.

“Ella no escribe sus propias canciones… Una compositora realmente interesante es Billie Eilish y su hermano", señaló Albarn a Los Angeles Times.

En esta línea agregó que "me atrae más eso que Taylor Swift. Es simplemente más oscuro, menos infinitamente optimista (…) Creo que ella es excepcional”.

Tras esto, la propia cantante norteamericana defendió su trabajo y le respondió vía Twitter al músico londinense.

"Damon Albarn. Era tan fan tuyo hasta que vi esto. Escribo todas mis propias canciones. Tu opinión es completamente falsa y tan dañina", expresó.

En este sentido, agregó que "no es necesario que te gusten mis canciones, pero es realmente jodido tratar de desacreditar mis escritos. Guau… posdata: Escribí este tuit, solo en caso de que te lo estés preguntando”.

El cruce de opiniones generó una serie de reacciones en redes sociales, donde los fans de cada uno de los cantantes tomaron sus posturas.

Here in Chile you have a huge group of supporters who knows that you write you own songs from the heart. Dont take seriously guys that need to insult or lie to get attention. Hugs from the south Taylor