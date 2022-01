Infectóloga y opciones de nuevas cuarentenas: "No podemos descartar nada, pero ahora estamos lejos de eso"

¿Qué pasó?

La doctora Claudia Cortés, infectóloga de la Clínica Santa María, conversó en Mega Plus sobre el aumento de casos de coronavirus que se ha registrado en el país, principalmente a raíz de la llegada de la variante Ómicron.

La experta se refirió a la posibilidad de volver a cuarentenas, a la presencia de una nueva ola, a la fiscalización del Pase Movilidad, entre otras materias.

¿Qué dijo?

Respecto a un nuevo confinamiento, afirmó que "no creo que podamos descartar nada, pero ahora estamos lejos de eso, porque las cuarentenas no solo están dadas por el número de casos, sino que por el número de ocupación de camas críticas, y en eso, hasta el momento, estamos tranquilos y bien".

"No puedo mirar el futuro y decir que no va a haber ninguna cuarentena, pero con las condiciones cómo están hoy, no parecen ser necesarias", sostuvo.

Tercera ola

Pese a lo anterior, Cortés manifestó que "con este número de casos es indudable que estamos en una tercera ola".

"La variante Ómicron está haciendo lo que sabíamos que iba a ocurrir, que era una alta transmisibilidad. Es lo mismo que ocurrió en Argentina, que ocurrió en Inglaterra, que ocurrió en otros países del mundo que van una semana o un par de meses antes que nosotros", expuso.

¿Una persona vacunada puede presentar un cuadro grave?

La infectóloga sentenció que "es un error pensar que Ómicron es leve. Puede ser leve solo en las personas con un esquema de vacunación completo, pero puede ser una enfermedad bastante grave como la hemos conocido en estos dos años para quienes no estén vacunados".

Al ser consultada si puede ser igualmente grave para algunos inoculados, respondió que "por supuesto, no existen los absolutos", explicando que especialmente en los grupos de riesgo la posibilidad de una enfermedad grave la vacuna "no la va a convertir en cero".

De todos modos, recalcó que "más nos preocupan sobre ese grupo quienes no han recibido ninguna dosis de vacuna, que tienen alto riesgo de caer hospitalizado, caer a una unidad de cuidados intensivos, necesitar ventilación mecánica y ahí sabemos que la mortalidad es alta".

Proyecciones de 43 mil casos diarios

Sobre las estimaciones del doctor Mauricio Canals, sobre que Chile llegará a los 43 mil casos diarios, Cortés destacó que el experto "es un muy reputado epidemiólogo de la Universidad de Chile... y prácticamente ha acertado todas las estimaciones matemáticas que él ha hecho, así que es muy probable que los números se acerquen a lo que se está dando por adelantado".

"Si son 40 mil casos diarios, pero de esos tenemos muy bajo porcentaje de hospitalización, vamos a estar bien. El problema es que cuando hay tantos casos, es tan masivo el contagio, ese 1,2 millones de personas que no recibió ninguna dosis de vacuna se va a enfermar y grave, y van a necesitar hospitalizarse en unidades de pacientes críticos", reiteró.

Posible colapso del sistema de salud

La infectóloga puntualizó que "donde se va a resentir el sistema sanitario es a nivel de servicios de urgencia, a nivel de atención primaria, porque va a haber una gran consulta por síntomas leves o un gran apremio por hacer el diagnóstico".

"En este momento pensamos que el mayor estrés del sistema de salud no va a estar todo por la necesidad de ventiladores mecánicos, de camas críticas, sino que por la disponibilidad de personal. Así como muchas personas se van a contagiar, mucho personal sanitario también, lo que va a generar un aumento en el ausentismo laboral del personal de salud, que ya lleva dos años bastante agotado", añadió.

"Ya se nos escapó de las manos"

Sobre las medidas implementadas para evitar contagios, la experta indicó que "podemos ir mejorando ciertas cosas, siempre y cuando cada persona se haga responsable de usar correctamente la mascarilla, de ventilar y de vacunarse. Esa es la forma que tenemos de poder bajar un poco este brote lo más rápido posible, porque ya se nos escapó de las manos".

"Las medidas están correctamente yéndose hacia atrás, restringiéndose, pero la más importante, la que tiene que ver con el control de pases de movilidad, es bastante inefectiva porque no se está realizando", advirtió.

"El control del pase de movilidad es muy precario, es mínimo, es prácticamente inexistente en muchos lugares. No se está solicitando en los vuelos nacionales, hay varias alarmas de eso... o cuando se pide, se pide mal", concluyó.

