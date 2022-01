"Efectivamente va a ser esta semana": Boric confirma inminente presentación de su gabinete

¿Qué pasó?

El Presidente electo, Gabriel Boric, participó este lunes de la inauguración del Congreso Futuro 2022, que contó también con la presencia del Presidente de la República, Sebastián Piñera. En dicha instancia, el actual diputado magallánico conversó sobre diversos temas de interés público y al mismo tiempo señaló que esta semana hará el anuncio de la conformación de su gabinete.

¿Qué dijo Boric?

Boric había afirmado en una ocasión anterior que daría a conocer esta noticia durante la segunda semana de enero: "El plazo que nos autoimpusimos se cumple esta semana", aclaró en esta oportunidad.

"Estamos ajustando los detalles, pero no voy a anticipar ahora ni nombres ni el tipo de equilibrios que vamos a tener. Eso se va a dar a conocer en el momento en que lo presentemos, pero efectivamente va a ser esta semana", manifestó.

No obstante, sostuvo que "estamos trabajando de lleno para tener un gabinete que pueda llevar adelante el proyecto que nos llevó a ganar la elección presidencial".

Asimismo, el Presidente electo afirmó que desde su sector están "conscientes de que el desafío es unir a Chile y actuar con una dirección estratégica conjunta y no cada ministerio que sea un islote por separado y que reme para su lado".

¿Qué día se haría efectivo el anuncio?

En relación con quienes podrían ser parte de su gabinete, Boric insistió en que "no puedo adelantar hoy día nombres, más allá de los criterios que he dicho de paridad, diversidad, etc...".

Sin embargo, más tarde concluyó que el día en que revelará la noticia "depende un poco de la situación del Covid y de los contactos estrechos, pero va a ser esta semana, a fines de esta semana".

Todo sobre Gabinete Gabriel Boric