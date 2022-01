Preocupación por aumento de contagios: experto pide replantear medidas y propone "cercar a los no vacunados"

¿Qué pasó?

Más de 9 mil contagios diarios de coronavirus se registraron el sábado y domingo en nuestro país, lo que ha traído consigo un aumento en la positividad. El académico de Salud Pública de la Universidad de Santiago, Claudio Castillo, abordó este tema y entregó algunas recomendaciones a tener en consideración.

¿Qué dijo el académico?

En conversación con Meganoticias Conecta, este lunes el experto hizo hincapié en la importancia de los métodos de prevención, sobre todo en los funcionarios que trabajan en el área de la salud.

Castillo afirmó que "con este aumento exponencial de casos, las medidas hay que replantearlas. Las autoridades han anunciado que se recomienda el uso de mascarilla quirúrgica o KN95. Ojalá todo el personal sanitario tuviese solo mascarilla KN95".

"El riesgo -que es lo que está ocurriendo en el hemisferio norte- es que debido a la gran cantidad de casos, hay mucho personal sanitario que debe salir de los establecimientos a causa del contagio y eso podría mermar de manera importante la capacidad de respuesta", sostuvo.

Aumento de contagios de coronavirus

Respecto a las medidas que en otras ocasiones ha anunciado el Gobierno para frenar el aumentos de casos, el académico dejó en claro que "considerado la cobertura de vacunación que tenemos, hoy día no se justifica una cuarentena generalizada como la tuvimos el año pasado".

"La gran cantidad de contactos estrechos que van a tener que iniciar cuarentena van a implicar que gran parte de la población va a estar en cuarentena, pero individual. Por lo tanto, vamos a tener un cambio en el tipo de estrategia", indicó.

De acuerdo a lo anterior, Castillo manifestó que "ir a un restaurante o a un bar que no tenga ventilación natural es de alto riesgo. Hay que disminuir la exposición a esos lugares y transmitir correctamente el riesgo".

"Hay un riesgo mucho mayor para los no vacunados"

En relación con las personas que aún tienen su esquema de vacunación incompleto, el experto explicó que "hay un riesgo mucho mayor para las personas no vacunadas y probablemente hay que pensar lo que está haciendo Canadá, que es imponer un costo a aquellas personas no vacunadas, en términos de lo que implica la atención sanitaria y la presión sobre la red asistencial. Hay que cercar a los no vacunados".

"Lo que tenemos hoy día es un riesgo en el aumento de las hospitalizaciones. En general, lo que hemos visto con las distintas variantes, es que 14 días después se genera un aumento sobre la presión en la red asistencial. En los próximos días vamos a empezar a ver este aumento", sentenció.

Todo sobre Coronavirus en Chile

Todo sobre Variante Ómicron