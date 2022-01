¿Qué pasó?

Continúa la búsqueda del taxista desaparecido en Viña del Mar, cuyo automóvil fue encontrado junto a sus especies de valor y la recaudación del día en el sector alto de la "Ciudad Jardín".

Juan Javier González, de 39 años, perdió contacto con su familia la noche del pasado jueves, y su vehículo fue encontrado el viernes en la mañana, en un lugar que no era parte de su tradicional recorrido.

Vecinos del sector dicen que el automóvil fue abandonado ahí por un sujeto que escapó por las quebradas y del que aún se desconoce su paradero, mientras que otros testigos aseguran que lo vieron en Valparaíso, ciudad que no formaba parte de su recorrido desde Peñablanca a Viña del Mar.

"Necesitamos que nos vengan a ayudar"

En la búsqueda, además de Carabineros, participan la familia de González, amigos y compañeros de trabajo.

En diálogo con Meganoticias, Yasna Ramírez, pareja del conductor, apuntó que "desde que él desapareció, nosotros no tenemos ninguna información. El viernes yo fui a Carabineros a presentar la denuncia por presunta desgracia, estuve todo el día en la Comisaría, hasta que encontramos el vehículo".

La mujer añadió que "el auto todavía lo siguen periciando, pero nosotros no necesitamos ya la información del vehículo. Nosotros necesitamos ubicar a Juan, necesitamos encontrarlo. Hemos estado desde el viernes en calle... y no hemos tenido nada, cero ayuda".

"Necesitamos que nos vengan a ayudar, nosotros no podemos bajar la quebrada, no tenemos los instrumentos para bajar", sentenció Ramírez.

La pareja del colectivero remarcó que "no podemos esperar más, han pasado muchos días y necesitamos ubicarlo. Necesitamos ayuda, necesitamos que venga Bomberos, la ayuda que sea se agradece, porque nosotros no tenemos herramientas, estamos agotados y no tenemos nada".

"Desconocemos si fue asalto o si fue secuestro. No sabemos y eso es lo que necesitamos saber. Nuestro hijo lo está esperando", concluyó.