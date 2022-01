Confirman derrumbe del techo de la Central de Alimentación de Hospital Van Buren: No se registran heridos

¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este jueves se produjo un desprendimiento estructural del techo de la Central de Alimentación del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, el cual dejó graves daños y obligó a la inhabilitación del lugar.

El asunto fue revelado por dirigentes de los trabajadores del centro hospitalario, como también por parte del equipo directivo del recinto que data de 1930.

¿Qué dijeron desde el hospital?

Según señalaron desde la directiva del mencionado hospital, "no hubo heridos ni lesionados. De todas formas, se ha instruido una investigación para determinar las causas de los hechos ocurridos y se ha activado un plan de revisión preventiva inmediata de toda esta edificación".

En esta línea, se agregó que la zona afectada "después del incidente fue clausurada totalmente y los funcionarios, en una valorable actitud, están contribuyendo en la solución de la contingencia".

Finalmente, se señaló que "con el inestimable apoyo de la comunidad organizada, del Servicio de Salud y de nuestra comunidad hospitalaria nos encontramos apoyando el levantamiento de un proyecto preinversional para un nuevo Hospital Carlos Van Buren, que despeje definitivamente el espacio de situaciones como la ocurrida el día de hoy".

¿Qué dijeron los trabajadores?

En paralelo, los trabajadores del recinto, a través de una declaración firmada por el dirigente Aron Neira, acusaron abandono por parte de las autoridades.

"El día de ayer, después de insistentes llamados a la revisión de la estructura de la techumbre de la Central de Alimentación del Hospital Carlos Van Buren enfrentado a reparaciones y mitigaciones parche sin ninguna observación de carga estructural, terminó por ceder y derrumbarse en su totalidad", se dijo.

"Esta situación demuestra el permanente abandono del director del establecimiento sobre el hacer hospitalario, las cuales se igualan a la denuncia por la falta de comprensión en el abandono de mantención y el robustecimiento de los turnos de gasfitería, o la denuncia de acumulación de fallecidos por Covid en los pasillos de hospital, que determinó que la intendencia regional dispusiera de un contenedor refrigerado autónomo para la acumulación de cadáveres", se añadió.

Lo anterior, se señaló, "no antes que se efectuara la denuncia y sin ninguna capacidad de respuesta por parte de las autoridades hospitalarias y su director Sr. Javier del Río Valdovinos, salvo la de comprar servicios privados".

"Cabe mencionar que la providencia permitió no tener trabajadores fallecidos, pero ello no puede seguir constituyendo un acto al azar de quienes tienen por misión salvaguardar la integridad física de los funcionarios y pacientes, que no han trepidado en traspasar su responsabilidad por medio de Sumarios Administrativos y así proveer sus excusas destituyendo a trabajadores y dirigentes", se finalizó.

