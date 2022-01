Hombre de 71 años dio Prueba de Transición por tercera vez: "Lo hice para probarme, demostrar que estoy vigente"

¿Qué pasó?

Por tercer año consecutivo, José Oyarzún, de actuales 71 años de edad, se inscribió para rendir la Prueba de Transición (PDT).

En conversación con el matinal Mucho Gusto, el hombre se refirió a sus motivaciones y también a los resultados que obtuvo en el test.

¿Qué dijo Oyarzún?

Consultado por qué rindió la prueba, Oyarzún manifestó que "para mí el probarme, demostrar que estoy vigente y que las personas mayores, que no son adultos mayores, porque ese nombre no debería existir ya, están vigentes mucho más tiempo de lo que la gente cree".

En esta línea, añadió que "he postulado tres años seguidos en este último tiempo. Yo entré a la universidad el año 1967 la primera vez y ahora decidí irme probando, porque he tenido alumnos a los que les digo 'yo puedo', les hago preguntas de PSU cuando hacía clases y no me creían".

"La idea es estar vigente, demostrar que la gente mayor, los adultos, las personas mayores están vigentes mucho más que en los tiempos antiguos que se morían a los 38 años. Eso era el tiempo de vida, pero ahora no", agregó.

Puntajes

Con relación a sus resultados, Oyarzún reveló que obtuvo 568 en Matemáticas, 606 en comprensión lectora, 610 en Ciencias y 731 en Historia.

Consultado sobre su alto puntaje en Historia, el hombre manifestó que "yo pienso que es porque la he vivido, las preguntas son de mi vida, de lo que he vivido, lo que he conocido, lo que he estudiado. He sido parte de la historia, por lo tanto, no me costó nada,".

Reacción de la familia

Finalmente, también tuvo palabras para describir la reacción de sus hijos y nietos al verlo rendir la prueba a su edad.

"Están felices, primero no creían que iba a postular, pero yo soy un guerrero y me gusta probarme, en esto, en los trabajos, en lo que sea, y por eso lo estoy haciendo. Me encanta, todos los años me inscribo en los primeros momentos", expuso.

