Viuda de cabo Naín tras conversar con Gabriel Boric: "Me dijo que me va a apoyar y que va a apoyar a Carabineros"

¿Qué pasó?

Daihanna Pereira, viuda del cabo de Carabineros Eugenio Nain, quien fue asesinado en octubre de 2020 en la región de La Araucanía, conversó la mañana de este martes con el presidente electo, Gabriel Boric, quien le ofreció apoyo a ella y a la institución a la que pertenecía su marido.

La mujer dialogó con el futuro Mandatario antes que un grupo de familiares de víctimas de la delincuencia se reuniera con el diputado magallánico para entregarle una carta con una serie de demandas.

Lo principal es obtener apoyo para una iniciativa popular de norma ingresada para que pueda ser debatida en la Convención Constituyente y que se titula "Las víctimas primero".

"Me dio un poco de esperanza"

Tras su encuentro con el exdirigente estudiantil, Pereira relató que "le dije que me ayudara a hacer justicia, que ponga un tope para que ya no haya terrorismo, para que la gente ya no muera. Si yo pudiera, me pondría bien los pantalones y pondría ese tope".

"Muy tranquilo me dijo que me va a apoyar y que va a apoyar a Carabineros, que va a hacer todo lo posible. Me dio un poco de esperanza, pero también sé que no todo depende del Presidente", añadió la mujer.

La iniciativa presentada por este grupo busca que el Estado se haga cargo de la seguridad de los ciudadanos y que exista la posibilidad de poder demandarlo cuando no se garantice.

Además, plantea la necesidad de una Defensoría de las Víctimas y que exista una especie de reparación para las personas que han perdido familiares en delitos violentos.

