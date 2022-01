Detectan caso de Covid en la Convención Constitucional: afecta a una asesora y hay cuatro contactos estrechos

¿Qué pasó?

Un nuevo caso de Covid-19 se registró en la Convención Constitucional, afectando esta vez a una asesora y a cuatro contactos estrechos, los que deberán someterse a cuarentena preventiva a la espera de realizarse un test PCR.

Uno de los contactos estrechos dictaminados por la Seremi de Salud Metropolitana es uno de los convencionales, quien deberá participar de forma telemática en las sesiones.

Sobre esta situación, el convencional Mauricio Daza explicó a Meganoticias que "tenemos una situación donde hay varios casos de Covid al interior de la Convención, específicamente asesores, los cuales habrían sido confirmados y eso llama a la necesidad de reafirmar las medidas sanitarias que ya están vigentes. Serían varios casos, todavía no se confirman todos, pero existen".

Respecto a las implicancias que esto podría tener en el funcionamiento de la Convención, el abogado remarcó que "la primera vez que ocurrió se suspendieron las sesiones durante un período de varios días, sin embargo, cuando esto sucedió nuevamente ya existían los protocolos, ya teníamos las instalaciones habilitadas, así que simplemente es mantener la distancia suficiente, también ocupar mascarilla y el lavado de manos frecuente".

Sesión debió ser suspendida

Esta situación se registra mientras se realiza, la tarde de este jueves, la sesión 48 de la Convención, en la que asumen y dan su respectivo discurso quienes ocuparán las vicepresidencias adjuntas de la instancia en esta segunda etapa.

A las 16:30 horas, la sesión fue suspendida por una hora debido a "razones estrictamente técnicas, porque hay que trasladar y probar los equipos", los que serán llevados desde el Salón de Honor a las salas 2, 3 y 4, para volver al normal funcionamiento de la corporación.

Sobre esta suspensión, Daza detalló que "hay que desinstalar todo lo que se colocó en el Salón de Honor del Congreso Nacional, que no es el lugar donde habitualmente funcionamos, para llevarlo a las distintas salas, porque tenemos un protocolo Covid que impide que estemos funcionando en espacios reducidos".

Ministro Paris llama atención por no uso de mascarilla

También durante este jueves, el ministro de Salud, Enrique Paris, criticó a la convencional Teresa Marinovic, quien el martes protagonizó una polémica por no usar mascarilla en la votación para elegir a la nueva mesa directiva de la instancia, lo que fue denunciado por varios de los integrantes del organismo.

Al respecto, el secretario de Estado señaló que "a nosotros no nos parece correcto que una convencional no use mascarilla, que no respete las medidas sanitarias".

Al ser consultado si esta situación amerita un sumario sanitario, el titular del Minsal explicó "si desde la Convención hay una denuncia, obviamente que la autoridad sanitaria está obligada a hacer una investigación".

"Las autoridades, sobre todo, tienen que dar el ejemplo. Si una autoridad, como lo es un convencional, no respeta las normas sanitarias, obviamente que no está contribuyendo al buen manejo de la pandemia", remató Paris.

Sobre este punto, Mauricio Daza afirmó que "sabemos que hay gente que no quiere que esta Convención funcione y que trata de obstruir el funcionamiento de la misma, así que yo espero que recapacite, no es un acto de libertad, no es algo que sea llamativo el tratar de mostrarse como disruptiva no cumpliendo con medidas sanitarias que van en beneficio de todas y todos los que trabajamos acá".