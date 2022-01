Teresa Marinovic por el no uso de mascarilla en la Convención: "Hay una obsesión conmigo"

¿Qué pasó?

Este miércoles, la constituyente Teresa Marinovic se refirió a la polémica que generó por no usar mascarilla al interior de la Convención Constitucional, durante la extensa votación de la nueva mesa directiva.

¿Qué dijo?

En una conversación con Mucho Gusto, señaló que “el uso de la mascarilla no es obligatorio, pero también hay una cosa a mi entender de criterio. Es un espacio gigantesco, con unos, me imagino, 20 metros de alto, hay mucha distancia en general, en fin, se cumplen estándares mucho más exigentes que los que se cumplen en un restaurante, por ejemplo, entonces me parece una exageración”.

"Pero más allá de eso, hay acá una obsesión conmigo que yo espero que hayan notado y lo digo absolutamente en serio. Tú no te puedes imaginar la cantidad de fotos que me mandaron ayer a propósito de todo el tema de la mascarilla, de convencionales sin mascarilla instalados en la sesión conversando tranquilamente dentro del hemiciclo", agregó.

Asimismo, dijo que "la única persona que ha estado en titulares por el no uso de mascarilla soy yo".

"Creo que de repente no tenemos sentido común"

Marinovic manifestó, además, que "no es provocar por provocar, no es 'yo no me pongo la mascarilla porque sí, para llamar la atención o para generar una polémica', pero hay cosas que yo no tolero, que no acepto. No acepto el doble estándar en general. No acepto que venga alguien y me diga que las cosas se pueden decir, pero de esta manera y no de otra".

"Creo que de repente no tenemos sentido común. Utilizar mascarilla en espacios abiertos me parece ridículo. Usar mascarilla en un espacio donde hay mucho menos personas de las que puede haber, por ejemplo, en una iglesia o en un restaurante, y ponerse además talibán, me parece ridículo", comentó.

