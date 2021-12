Accidente que dejó 9 víctimas fatales: Mujer boliviana pide ayuda para trasladar cuerpos de compatriotas a su país

¿Qué pasó?

El pasado miércoles en la tarde, un grave accidente de tránsito ocurrió en las inmediaciones de Peumo, en la región de O’Higgins. Un minibús chocó de frente con un camión de gran tonelaje, dejando un saldo de 9 víctimas fatales.

Entre las personas que perdieron la vida, existen ciudadanos bolivianos que trabajaban como temporeros en la zona, varios cuyos cuerpos no han sido identificados.

Por lo mismo, una mujer de esa nacionalidad solicitó ayuda para trasladar los restos de sus compatriotas a su país natal.

Contacto con Bolivia

La mujer, familiar de una de las víctimas, manifestó: "Ayudemos a todos, por favor, también que el consulado boliviano pueda ayudar a estos cuerpos que son de Bolivia. Yo me imagino que mi hermana quiere verlo allá, quieren enterrarlo y no sé cómo harán... No tengo ni palabras para decir".

"Les pido mucha ayuda para todos mis compatriotas que están pasando por un mal momento", añadió muy afectada.

Ya se sabe que se están realizando las coordinaciones para comunicarse con el consulado boliviano y con el alcalde del municipio de Santa Cruz de la Sierra, puesto que de esta localidad serían gran parte de los fallecidos.

Cuerpos sin reconocer

Cabe señalar que ayer jueves, la Directora del SML de O'Higgins, Carla Hidalgo, pidió ayuda a "familiares o conocidos" para identificar los cuerpos, debido a los problemas para reconocerlos.

Pese a lo anterior, al interior del minibús se encontraron varias cédulas de identidad, lo que permitiría ayudar a los cercanos de las víctimas fatales.