Elizalde por posible participación del PS en Gabinete de Boric: "Va a ser para contribuir directamente"

¿Qué pasó?

El presidente del Partido Socialista (PS), Álvaro Elizalde, conversó con Mega Plus sobre la posible participación de la entidad en el Gabinete del futuro Gobierno de Gabriel Boric.

Cabe señalar que, de acuerdo a lo que ha trascendido en algunos medios de comunicación, el presidente electo habría propuesto una fórmula para que el PS sea parte de los ministerios, pero que el resto de las colectividades de la exConcertación entren a otros cargos dentro del Gobierno.

¿Qué dijo Elizalde?

Al ser consultado si le preocupa que al partido le designen alguna cartera que quede en segundo plano, Elizalde respondió: "Se ha instalado este debate, a propósito de la publicación de algunos medios, pero no forma en absoluto el espíritu con el cual se está desarrollando este diálogo entre las distintas fuerzas comprometidas con el éxito del Presidente Gabriel Boric".

"Nosotros no estamos pidiendo entrar al Gabinete. Y en el caso hipotético que así fuera, no me cabe duda que va a ser para contribuir directamente, no a través de una fórmula oblicua o un poco más compleja que realmente nadie entiende", agregó.

"No estamos pidiendo ningún cargo"

Asimismo, afirmó que es el Presidente electo quien "tendrá que decidir cómo conformar su equipo de Gobierno, y lo que hemos señalado es que nosotros vamos a colaborar para el éxito del Gobierno, con el respaldo parlamentario a las iniciativas que se van a presentar".

"No estamos pidiendo ningún cargo en particular ni nada por el estilo, porque creemos que aquí lo importante es anteponer el interés superior del país por sobre cualquier otra consideración", sostuvo.

"Decidimos no ser un partido de oposición"

Sobre si existe la posibilidad de que la Democracia Cristiana se sume al proyecto de Boric, aclaró: "La DC no ha definido nada al respecto. Lo que pasa es que algunos dirigentes de la DC han señalado que ellos van a ser oposición, pero según me comunicaron los máximos dirigentes, particularmente su presidenta, ellos no han resuelto nada al respecto".

"Nosotros los socialistas decidimos no ser un partido de oposición. En primer lugar, porque compartimos las bases programáticas que se presentaron en el contexto de la campaña, si además se analizan los programas hay muchas coincidencias. Y, por tanto, nos sentimos representados por el compromiso de cambio, el anhelo de transformaciones que representa la presidencia de Gabriel Boric. Y en segundo lugar, como lo señalaba, porque creemos que si al Gobierno le va bien, al país le va a ir bien y nosotros no vamos a ser un obstáculo", aseveró.

