Casas cercadas y a metros del mar: Denuncian tomas "vip" en playas de Pichilemu

Casas cercadas y a solo metros del mar son las que se pueden apreciar en la Playa Hermosa de Pichilemu, en la región de O'Higgins, lo que ha revivido el debate acerca del libre acceso a los balnearios y también sobre la poca fiscalización en torno a las construcciones en el borde costero.

En este sector en específico, se han denunciado las denominadas tomas "vip", que corresponden a viviendas que ocupan gran espacio y que están ubicadas una tras otra, algunas deshabitadas e incluso a cargo de cuidadores.

Pero no solamente en la sexta región se han generado denuncias de este tipo, sino también en el sector de Playa Las Docas de Valparaíso, donde veraneantes afirman que les han cobrado hasta por estacionar.

"Construcciones que están fuera de norma legal"

En el caso de Pichilemu, Bernardo Cornejo, del movimiento Playas O'Higgins, reaccionó con molestia ante las denominadas tomas "vip" y recalcó que "lo que estamos viendo acá son construcciones que están fuera de norma legal".

"La gente tiene miedo porque esta ha sido una costumbre que se ha ido instalando en Pichilemu y que se han ido regularizando por la ley del cartel", sostuvo.

De acuerdo a lo anterior, detalló que "lo que ocurre es que la línea de alta marea que tiene que ser fijada por el SHOA (Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada), establece una cantidad de metros y de ahí para arriba es donde se puede construir. Lo que ha ocurrido acá es que los terrenos privados se han ido emplazando en zona de playa y eso tiene que fiscalizarlo la Marina".

"Los terrenos son bienes de uso público y todos los terrenos de bienes de uso público que están en línea de playa, le corresponde a la Marina la fiscalización y el buen uso de ella", agregó Cornejo.

Denuncias en Playa Las Docas

Por otra parte, Jeferson denunció una situación similar, aunque relacionada con el cobro por estacionar su vehículo en Playa Las Docas: "Un caballero con chaleco reflectante estaba en la entrada diciendo que él para cuidar todo esto estaba cobrando por auto y por día. A nosotros nos cobró 2 mil pesos por el día y, si volvíamos a estar, nos iba a cobrar de nuevo".

"Según él hacía un aporte de salvavidas también, que no se estén bañando y todo esto. Era un adulto mayor", expresó.

Mónica Ibaceta, presidenta de la Junta de Vecinos de la zona, indicó que "hace tres años había un concesionario y ellos tenían el permiso para cobrar. El mismo caballero dice que tiene la concesión, que no la tiene legalmente. Él cobraba una cuota voluntaria de 2 mil pesos, pero él no puede estar pidiendo un cobro que no le corresponde".

¿Qué multas arriesgan quienes cometan estas infracciones?

La situación, sin duda, ha abierto nuevamente el debate respecto al libre acceso a las playas del territorio nacional. Es por esto que el Ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit, explicó las sanciones que arriesgan quienes cometan este tipo de infracciones.

"Aquel que cierra un acceso a través de un terreno privado fijado por la intendencia o las delegaciones, se expone a multa entre las 10 y 100 UTM, es decir, entre 500 mil y 5 millones de pesos", agregó la autoridad.