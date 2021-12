Polémica en el gas: Empresa denuncia a grandes compañías por estar funcionando con 6 mil cilindros de un total de 20 mil

Esta semana se conoció que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) multó a Lipigas con casi $189 millones, por retener cilindros de la empresa HN, una compañía de la región del Maule que vende gas a precios mucho más bajos.

En conversación con Meganoticias Alerta, el gerente general de HN, Hugo Najle, entregó más detalles de la compleja situación que vive su compañía ante la falta de inventario.

De acuerdo a sus palabras, no solo Lipigas ha retenido los cilindros de su compañía, también lo ha hecho Abastible y Gasco, no cumpliendo la normativa vigente que regula esta práctica.

Prácticas reguladas por ley

Najle señaló que la empresa comenzó a operar a fines del año 2016 en la ciudad de Linares. Sin embargo, aseguró que a los seis meses "empezamos a notar la falta de cilindros que eran retornados, específicamente por las tres grandes compañías. Eso nos obligó a seguir invirtiendo en comprar nuevos cilindros o tendríamos que cerrar".

"En 2017 hicimos las denuncias, no solo a Lipigas, sino que a Abastible y Gasco", aseguró el empresario.

Existe una ley que regula esta práctica, que indica que el máximo de cilindros ajenos que puede retener una compañía es del 0,2% del inventario. En este caso, cada una de las grandes empresas puede tener un máximo de 40 cilindros de HN.

No obstante, esta normativa no se cumplió, por lo que la Superintendencia formuló cargos contra Lipigas en tres aspectos: No se les informó de la retención de los cilindros; se sobrepasó el límite en más de 20 veces el máximo; y no se les informó para retirar sus envases.

El Gerente General de HN insistió en que el gran problema de su empresa es la distribución: "Mantener el inventario y que nuestros cilindros retornen".

Al respecto, indicó que "nuestro inventario son 20 mil cilindros. Hoy estamos funcionando con 6 mil. Dónde están es la mejor pregunta. Yo también quiero saber dónde están".

El problema de los municipios

"Los municipios están dando la pelea para la venta del gas, eso es una parte. Pero si no se soluciona el tema de la intercambiabilidad de los cilindros, la idea no va a tener mucho futuro. La factibilidad no será buena, porque perderán el cilindro, van a quedar retenidos en algún lugar", afirmó Najle.

En esa línea, se refirió a la gravedad de este hecho, ya que "lo más probable es que los alcaldes vayan a invertir en recursos públicos. Estamos hablando de grandes cantidades de dinero. Un cilindro cuesta 55 dólares más impuestos, y una municipalidad necesitará 50 ó 100 mil cilindros, dependiendo del tamaño de su comunidad".

Cilindro Universal

Najle mencionó que existe una propuesta "que es conveniente analizar, que sería una solución, que tiene que ver con el cilindro universal".

"Cada cilindro, en el asa, es decir dónde uno lo levanta, aparece el año de fabricación. Mi opinión es que un cilindro que ya lleva circulando en el mercado 10, 20 ó hasta 50 años, ya está pagado. Es un cilindro que ya se pagó por toda la rotación que ha dado", indicó.

En ese sentido, sostuvo que "podríamos empezar a estudiar el tema de un cilindro universal, que sea de un color y que sea usable por cualquiera de las compañías. Esa es una manera potente de evitar esta este vicio y mala práctica".