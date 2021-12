Derrame de petróleo en Quintero: Pescadores siguen en huelga y mantienen paralizado al puerto

A tres días del último derrame de petróleo en la bahía de Quintero, pescadores del sector continúan en huelga por el incumplimiento de sus demandas tras otro derrame ocurrido en 2014.

Los trabajadores aseguran que estos hechos ponen en riesgo el turismo, además de sus propias vidas al estar expuestos a constantes emisiones de contaminantes como los hidrocarburos.

"Es una zona de muerte"

Fueron 200 litros de combustible los derramados este miércoles según la cifra oficial, pero los pescadores aseguran que es mucho más.

Un hecho similar ocurrió en 2014, en donde se vertieron 40 mil litros de petróleo. Desde ese año, comenzaron un proceso judicial que todavía no se completa y que los tiene en una huelga desde el 4 de diciembre.

Actualmente, 100 botes tienen paralizada a la bahía. Según los pescadores, no han podido llegar a acuerdo con la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP).

"Es complejo para nosotros, porque no vamos a poder trabajar nuevamente por un tiempo, a pesar de que en este sector es donde más productividad tenemos esta temporada", señala uno de los trabajadores del lugar.

"Esta no es una zona de sacrificio, es una zona de muerte", asegura otro pescador.

No llegan a acuerdo

"No estamos pidiendo una millonada. De hecho, le hicimos una propuesta a ENAP, de una distribución en las platas, para ser justos en el daño que se ha causado. Y ellos dijeron que no, que la mesa se cierra y que seguimos por la vía judicial", señaló Hugo Poblete, secretario del sindicato 24 de Quintero.

"El derrame que hubo recientemente, y que se supo porque estábamos movilizados y lo hicimos saber... esto es constante, pasa siempre, todas las semanas hay un episodio de contaminación", aseguró Salvador Leopold, director del sindicato 5 de Quintero.

En tanto, el alcalde de la comuna, Mauricio Carrasco, sostuvo que "esto ya no se sostiene, no tiene explicación. Nosotros ya estamos analizando ir a los tribunales ambientales. Ni siquiera me quiero referir a la cantidad de litros. Yo no creo que sean 200, eso es lo que informó la empresa".