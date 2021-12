"No debería ir" y "no aceptará invitación": Mundo político se divide ante invitación de Piñera a Boric a última gira

¿Qué pasó?

En la presente jornada se conoció que el Presidente Sebastián Piñera invitó al Presidente electo, Gabriel Boric, para que lo acompañe en la última gira que le queda durante su periodo.

Tras la reunión que ambos tuvieron esta semana en el Palacio de La Moneda, el actual Mandatario le señaló su idea para que lo acompañe a las cumbres de Prosur y la Alianza del Pacífico, las que se llevarán a cabo en Colombia el 26 y 27 de enero.

Pese a lo anterior, desde el mundo político surgieron discrepancias al respecto.

La opinión del senador Moreira

“En tiempos de polarización, es un gran gesto republicano del Presidente Piñera de invitar al Presidente electo, Gabriel Boric”, dijo el senador Iván Moreira.

Para cerrar, el parlamentario añadió que “lamentablemente en la izquierda no entienden de gestos republicanos y no hay dudas que no va a aceptar esta invitación”.

El comentario del diputado Naranjo

"No debiera ir, porque es muy distinto que un Presidente en ejercicio invite a un Presidente electo a un cambio de mando, a que vaya a una gira, como es el caso de Colombia, donde se va a reunir con alianzas, una comercial, como es la Alianza del Pacífico, y otra que tiene un claro sentido ideológico, que es la alianza Prosur", dijo el diputado.

El parlamentario finalizó exponiendo que "tengo la impresión que el Presidente Gabriel Boric va a estar muy lejos de la alianza Prosur, por tanto, creo que habrá tiempo para definir una estrategia internacional y para poderse reunir con los presidentes de Latinoamérica, pero no me parece prudente participar de este encuentro".

