"Es un sueldo que no va a estar": beneficiarios piden que el IFE Universal se siga entregando en el Gobierno de Boric

¿Qué pasó?

Pese a las recomendaciones realizadas por economistas a Gabriel Boric, de no seguir otorgando el IFE Universal cuando se inicie su Gobierno en marzo, los beneficiarios piden recibir este dinero porque es fundamental para sus días por el complejo panorama económico que vive el país.

“Es un sueldo que no va a estar, porque, por ejemplo, acá en esta casa mi pareja trabaja por el mínimo y con el sueldo mínimo nadie vive”, dice Jacqueline Silva, quien es beneficiaria del IFE Universal. Y como su familia cuenta con cinco integrantes, por lo cual obtenía $546.000 pesos.

Por otro lado, se encuentra Vanessa Herrera, dirigenta social de Santiago, quien aseguró que la gente “no se murió de hambre por el IFE” y que además, este beneficio deberían entregárselo a las personas que realmente lo necesitan “por ejemplo, a las dueñas de casa, que nadie les paga un sueldo”, indicó.

Tanto como Jacqueline, la dirigenta Herrera también recibía el beneficio. Su familia la componen cuatro personas, por lo que recibía un IFE mensual de $500.000 pesos, caso que en ambas familias, ya no estará.

“Nos va a hacer mucha falta el IFE, porque así como yo, hay muchas que vamos a quedarnos prácticamente en el aire”, así es como lo confirma también Evelyn Narváez, feriante de Santiago, quien es parte de una de las miles de familias que recibían el beneficio y que ahora están con una incertidumbre económica.

¿Qué dijeron los economistas asesores de Boric?

Según la economista Andrea Repetto, quien participó en el Consejo Económico Asesor de Gabriel Boric durante la campaña presidencial, aseguró que el Mandatario electo deberá "resistir" la "tentación" de extender el IFE Universal.

"Vamos a cumplir con el Presupuesto Fiscal y cumplir con el Presupuesto Fiscal pasa justamente por retirar aquello, pero la tentación siempre va a estar ahí. Así que la pregunta es si van a ser capaces de resistir aquello", comentó.

¿Por qué no se puede seguir con el beneficio?

La académica Repetto explicó que no se puede seguir extendiendo el beneficio, debido a que el país no dispone de fondos suficientes, porque genera un gasto Fiscal muy alto. Por ejemplo, en 2019, Chile gastó US $900 millones de dólares al año en ayudas sociales y que actualmente se elevó a US $3.200 millones mensuales, lo que está “completamente fuera de nuestra capacidad Fiscal”.

