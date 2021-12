30° a las 20 horas: revisa cómo estará el calor en Santiago durante el día

¿Qué pasó?

Altas temperaturas se esperan para la jornada de elecciones de este domingo en la Región Metropolitana, las que llegarán a los 35 grados durante la tarde.

Se recomienda ir a votar temprano

La meteoróloga de Meganoticias, Michelle Adam, indicó que a las 10:00 horas se esperan 22 grados y al mediodía 28 grados.

“Por eso es tan importante salir a votar en la mañana, porque uno dice ‘no que lata ir temprano, a las 5 baja un poquito el calor’ y eso no es verdad porque la máxima va a ser de 35 grados, pero esa temperatura máxima se va a registrar entre las 15:30 horas y las 16:30, o sea que a las 17:30 vamos a tener 33 grados y a las 20:00 horas 30 grados aproximadamente", indicó.

Además, dijo que "a las 18:00 horas no va a refrescar, no va a haber aire, no va a haber viento y la sensación térmica va a ser peor".

Por lo anterior, Adam recomendó el uso de bloqueador, de ropa liviana y tomar agua para combatir los efectos del calor en este día de elecciones.

Temperaturas durante el día

10:00 horas: 22 grados

12:00 horas: 28 grados

14:00 horas: 32 grados

16:00 horas: 35 grados

18:00 horas: 32 grados

20:00 horas: 30 grados

Alerta agrometeorológica

La Dirección Meteorología de Chile emitió una alerta por altas temperaturas para siete regiones del país.

El organismo, especificó que el fenómeno climático se sentirá hasta el próximo martes 21 de diciembre.

Los termómetros, entre las regiones de Coquimbo y Biobío no bajarán de los 30°, siendo el peak y durante tres jornadas 36° en la región de Valparaíso.

