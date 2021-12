"Su hija no asimila que ya no está": Familia del hombre que falleció en carrera clandestina en Viña lamenta su muerte

¿Qué pasó?

La madrugada del viernes fue fatal para Kristofer Fallaque, de 39 años, quien falleció luego de ser atropellado en una carrera clandestina que se desarrollaba en la ciudad de Viña del Mar, región de Valparaíso. Su familia, tras la lamentable noticia, lamenta su inesperada partida.

Cuando intentaba cruzar la calle Camino Internacional, fue atropellado por un BMW de color azul, el cual estaba siendo parte de estos "piques" realizados de manera clandestina. Lamentablemente y producto del impacto, Kristofer falleció en el lugar.

Vida de Kristofer

En conversación con LUN, Judith Urbano, quien era íntima amiga del fallecido y la primera en enterarse sobre el accidente, era un aficionado por la cocina. Ambos eran partes de la parroquia Inmaculada Corazón de María de Valparaíso.

Vivía en una residencia de Concón y trabajó un tiempo en una fábrica de champiñones. Posteriormente, se quedó sin trabajo y le ofrecieron un puesto en una obra de construcción.

"Era un niño muy activo con nuestra iglesia, amoroso y cooperador", lo describe Judith. Asimismo, él era el mayor de seis hermanos. Había migrado de Perú a Chile porque necesitaba dinero para mantener a su hija de 14 años. Primero intentó con Argentina, luego se decidió por Chile.

Últimas horas de vida

Horas antes, le había dicho a la hija de Judith que quería seguir estudiando y que si podía inscribirlo al Sense para poder perfeccionarse en carpintería.

Asimismo, cuenta que no le gustaban las carreras clandestinas y que había asistido porque le gustaba sacar fotos ya que "todo lo subía a sus estados de redes sociales: qué cocinaba, su día a día, su paso a paso y en la segunda ocasión que asistió le ocurrió este horrible accidente".

Beatriz Fallaque, de 29 años, se enteró de la muerte de su hermano por una llamada que realizó Judith y que "nos contaron que él estaba bebiendo y que venían los policías. Corrió y ahí lo atropeló el carro. Por escapar, él pidió que no lo detuvieran", lamenta Beatriz.

"Nunca nos comentó que iba a los piques. Pero ese día le dijo a mi hermano Emilio que había conocido a unos amigos en su trabajo de la construcción, que ellos lo invitaban", detalla su hermana.

"Mi sobrina no entiende"

La muerte de Kristofer afectó a gran parte de su familia y también a su hija de 14 años, quien todavía aún no asimila la muerte de su padre.

"Mi sobrina no entiende. Está muy confundida y triste. No asimila que su papá ya no está y no le hará más videollamadas", dice Beatriz, y que ella piensa que todo es una "confusión" y que hay que esperar.

"No sabemos cómo decirle que ya no responderá. No queremos destrozarla, pero tampoco queremos que ella siga con esa ilusión que no se cumplirá", continúa.

Conductor detenido

De acuerdo a la Fiscalía, el sujeto que mató a Kristofer Fallaque fue detenido y formalizado por cuasidelito de homicidio. Además, quedó con arresto domicilioario total mientras dure la investigación.