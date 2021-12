Gobierno aclara detalles de la Pensión Garantizada Universal: "No es necesario estar jubilado para recibir esta pensión"

¿Qué pasó?

A la espera de que el Gobierno ingrese el proyecto de Pensión Garantizada Universal (PGU) al Congreso, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa, destacó aspectos relevantes de la iniciativa.

¿Qué dijo?

Al respecto, el secretario de Estado señaló: "Nosotros esperamos que este viejo anhelo de mejorar las pensiones, se traduzca en un proyecto que ingrese los próximos días. No puedo confirmar la fecha exacta en este momento, es un anuncio que le corresponde especialmente al ministro de Hacienda y del Trabajo".

"Quiero destacar algo que es muy relevante y que lo diferencia del aumento del Pilar Solidario que es que se suma a las pensiones, por ejemplo, que por ahorro individual ya reciben las personas. Es un cambio realmente sustancial y me atrevería a decir, muy relevante para la vida de los pensionados", indicó.

Además, dijo que "otro elemento que también tiene es que no es necesario estar jubilado para recibir esta pensión, ya que la van a recibir también quienes teniendo 65 o más años estén activos trabajando".

¿Por qué se anunció ahora?

Por otro lado, en cuanto a la oportunidad en que se realizó el anuncio, Ossa señaló que se debió a dos razones.

"Primero, porque era muy difícil poder proponer una reforma de pensiones si existían retiros de fondos de pensiones sucesivos. Cada vez que se hacían retiros eran millones de chilenos los que quedaban sin pensión", explicó.

En ese sentido, argumentó que "no se puede modelar, no se puede calcular una Pensión Garantizada Universal si esos retiros siguen sucediendo y habiéndose rechazado el cuarto retiro, considerando nosotros y esperando que no existan más retiros de fondos de pensiones, nos pareció que era el momento de presentarlo".

"Segundo, no hay que olvidar que ya hubo una primera etapa de reforma de pensiones que se hizo al principio de este gobierno, que fue el incremento al Pilar Solidario en su primera etapa", expresó.

"Tampoco hay que olvidar que existieron conversaciones en el Senado respecto de la reforma previsional macro y esas conversaciones nos dividieron, no fue posible avanzar especialmente en a qué destinar los seis puntos extra de cotización", expuso.

¿Quién recibe la PGU?

Todos los mayores de 65 años que pertenezcan al 90% de menores ingresos, cuyos monto final podría llegar a los $735 mil.

Este beneficio alcanzará los $185 mil mensuales y se trata de un aporte directo para quienes estén dentro del 80% más vulnerable.

Además, quienes se encuentren entre el 81% y 90% de vulnerabilidad, la pensión irá disminuyendo progresivamente a medida que el beneficiario se acerca al 90%. De esta manera, se excluirá solo al 10% de mayores ingresos.

Reemplazará el Pilar Solidario

La PGU aumentará la cobertura en cerca de 500 mil personas, llegando a 2,3 millones de adultos mayores y reemplazará a los actuales beneficios del Pilar Solidario, tanto la Pensión Básica Solidaria como el Aporte Previsional Solidario.

De acuerdo a lo anterior, los actuales beneficiarios de Sistema de Pensiones Solidarias dejarán de percibir la Pensión Básica Solidaria ($176.096 para todos los pensionados a partir del 1 de enero de 2022) y el Aporte Previsional Solidario (cuyo valor varía dependiendo del monto de su pensión base) y comenzarán a recibir un beneficio con un monto único de $185 mil.

Asimismo, todos los beneficiarios que se encuentren pensionados, fuera del Pilar Solidario y tengan acceso a la PGU en virtud del presente proyecto de ley por encontrarse dentro del 80% más vulnerable de la población

mayor de 65 años comenzarán a recibir la PGU de $185 mil.

Ejemplos de montos

En caso de una persona mayor de 65, pensionado, que no trabaja y recibe una pensión base de $550 mil, la PGU le otorgaría $185 mil adicionales, llegando a los $735 mil.

