Gobierno rechaza un quinto retiro: "Nuestros esfuerzos están en inyectarle recursos a las pensiones"

Tal como ocurrió con los otros proyectos, el Gobierno mantiene su postura de rechazo hacia los retiros de fondos desde las AFP. En esta oportunidad es el quinto retiro el que será revisado en el Congreso y desde el Ejecutivo ya marcaron su postura.

La nueva iniciativa fue presentada por la diputada Pamela Jiles (PH), quien ingresó textos para la extracción del 10% y del 100% de fondos de las AFP un día antes que la Cámara rechazara el proyecto del cuarto retiro.

¿Qué dijo el Gobierno?

"Tenemos dentro del ministerio el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) y nuestro objetivo es mejorar las pensiones, queremos inyectarle recursos, una Pensión Garantizada Universal (PGU) para que tengan un piso mínimo de dignidad garantizada, por lo tanto, todos nuestros esfuerzos están en inyectarle recursos a las pensiones y no sacarlos", sostuvo la ministra de Desarrollo Social Karla Rubilar en el marco de su visita a los damnificados por el incendio e Castro.

¿Cuándo iniciaría su tramitación el quinto retiro?

En entrevista con Mega Plus, el presidente de la comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, Marcos Ilabaca (PS) aclaró que "recién el día martes de la semana pasada se dio cuenta en la comisión de Constitución la tramitación de este proyecto de ley que presentó la diputada Jiles con el diputado González. Y lo cierto es que si el cuarto retiro no hubiera sido rechazado por falta de votos, porque efectivamente existía una mayoría de diputados y diputadas que en definitiva no querían este proyecto, no hubiéramos perseverado con la tramitación de esto".

"Ante esa situación de requerimiento, ante esa necesidad urgente, claramente uno tiene que dar respuesta, por eso he puesto mi disposición, no para tramitarlo esta semana, vamos a comenzar prontamente porque estamos tratando de ver cómo está. Durante la semana voy a estar informando cuándo va a partir la tramitación", expresó.

En relación a lo anterior, afirmó que "esta semana ya estamos conversando con varias bancadas en orden a ver cómo va a estar la votación en la Cámara de Diputados porque además no queremos que se rechace. Si se rechaza este proyecto, existe la imposibilidad durante un año de poder volver a discutir un proyecto de las mismas características".

