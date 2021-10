Padres de siamesas separadas tras exitosa cirugía que se prolongó por casi 15 horas: "Es una luz nueva que llega"

Alrededor de las 23:40 horas del miércoles, el Hospital Exequiel González Cortés (HEGC) informó sobre la exitosa operación de Diana y Dievline, también conocidas como "DiDi", siamesas que fueron separadas por personal médico de aquel recinto.

Sus padres, Jenifer e Ivline, quienes llegaron desde Haití hace un tiempo en busca de mejores condiciones de vida, dieron a conocer detalles acerca de la operación y aseguraron que sus hijas de un año y un mes se encuentran en un buen estado de salud.

Cabe señalar que el procedimiento se prolongó por casi 15 horas y contó con más de 60 personas de todos los estamentos del recinto médico.

"Están bien gracias a Dios"

Jenifer señaló que las pequeñas "están bien gracias a Dios, solamente Diana tiene un poco de fiebre, pero todas están bien, no tienen nada".

Respecto a la operación, la mujer afirmó que "fue muy larga, esperamos, pero aguantamos hasta que terminara. Las vimos y fuimos para la casa".

De acuerdo a lo anterior, reveló cómo fue su primera impresión tras verlas separadas: "Contenta, (siento) una alegría... Estoy contenta y feliz, esperando que llegue el día para llevarlas a mi casa".

"Cada vez que me acerco a ellas, están durmiendo y se mueven y la doctora me dice que no me acerque porque se mueven mucho", comentó.

"Es una luz nueva que llega"

Por otra parte, el padre de las niñas sostuvo que "desde ayer que estaba nervioso, pero muy contento porque hace mucho que estaba esperando este día".

"Es una luz nueva que llega, cuando las veo a cada una encima de la cama, ahí me siento muy contento", manifestó el hombre, quien contó que mañana temprano debe estar en el hospital para cuando despierten sus hijas.

¿Qué dijo la directora del hospital?

En tanto, Inés Araneda, directora del Hospital Exequiel González Cortes, expresó: "Queremos comunicar este éxito que tuvimos el día de ayer y estamos muy contentos como establecimiento y como hospital de haber realizado esta operación".

La doctora indicó que en este proceso "participaron cuatro equipos de cirujanos especialistas. Tenían que participar los cirujanos de blando, que son cirujanos generales, plásticos, traumatológicos y especialistas en urología".

"Toda esta parte secuencial se programó con muchísimo detalle, con estas simulaciones y permitió que este proceso fuera muy ordenado y se realizara en un tiempo que fue un poco menor que el que se había planificado", agregó.