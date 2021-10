"Todavía estamos en conversaciones": lo que que se sabe de la posibilidad de extender el IFE Universal

¿Qué pasó?

En medio de la discusión del proyecto de cuarto retiro que se retomó este martes en la comisión de Constitución del Senado, el senador David Sandoval (UDI), reiteró la importancia de extender el IFE Universal.

Cabe señalar que el parlamentario hace dos semanas indicó que había solicitado al Gobierno añadir un pago más del beneficio que correspondería al mes de diciembre y que se entregaría en enero.

Siguen las conversaciones

Tras ser consultado, Sandoval aclaró que "todavía estamos con algunas conversaciones".

En ese sentido, destacó que en la región de Aysén que él representa "se entregaron 94.500 IFE en este último pago y tengo una población de 114 mil habitantes, o sea prácticamente más del 90% de los habitantes de mi región recibió el IFE".

"Desde el punto de vista de ellos es fantástico, yo creo que la región nuestra, que es extrema, la mayoría de la gente vive con las pensiones básicas solidarias. Ha sido un gran aporte", añadió.

Asimismo, recordó que "el mismo Presidente lo dijo, que la red social va a estar siempre disponible en la medida que la condición sanitaria y la seguridad de la población sea prioritaria y espero que sea así".

Macaya apoya extender el IFE Laboral

Por otra parte, tras ser consultado sobre la posibilidad de extender el IFE Universal, el diputado Javier Macaya (UDI), plantea que una mejor opción sería prolongar el IFE Laboral.

"A mí me gustaría, aunque no he tenido la oportunidad de conversar con el senador Sandoval, que tengamos la posibilidad de extender el IFE Laboral, que podamos incentivar la creación de empleos, que las empresas tengan la posibilidad y las personas, de volver a puestos de trabajo formales con los incentivos adecuados y creo que el IFE Laboral puede ser un mejor mecanismo", indicó.

Además, manifestó que "el IFE es un mecanismo de emergencia que se tiene que evaluar en función de cómo está la pandemia sanitaria. Estamos con mejores números en esa materia, se ha dicho que el exceso de liquidez, no solamente de los retiros, sino también del propio IFE, ha significado una inflación importante".

"No lo hemos conversado, pero si yo tengo que poner énfasis en algo va a ser en el mercado del trabajo y en el IFE Laboral", concluyó.

