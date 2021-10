Presidente Piñera por investigación en su contra: "Tengo plena confianza en que la justicia confirmará mi inocencia"

¿Qué pasó?

Este viernes, el Presidente Sebastián Piñera se refirió a la investigación que abrió la Fiscalía en su contra, tras conocer nuevos antecedentes respecto a la compraventa del proyecto de Minera Dominga, luego de que se revelara el contrato original en los denominados Pandora Papers.

¿Qué dijo Piñera?

"Una empresa ligada a mi familia tuvo una participación indirecta en Minera Dominga, la cual fue vendida hace más de 10 años", afirmó.

"Los antecedentes de esta venta, incluyendo su precio, forma de pago y condiciones, fueron conocidos por la Fiscalía, por el Tribunal de Garantía y por la Corte de Apelaciones. Todos ellos determinaron la inexistencia de delito y la inocencia de mi persona", agregó.

En ese sentido sostuvo que: "No compartimos la decisión anunciada por la Fiscalía de iniciar una investigación sobre una causa que ya fue conocida y juzgada".

"La justicia confirmará mi inocencia"

El Mandatario aseveró que: "Como Presidente de Chile, nunca he ejecutado ninguna acción ni realizado ninguna gestión relacionada con Minera Dominga. Y como es de público conocimiento, desde hace más de 12 años, el año 2009, antes de asumir mi primera presidencia me desligué totalmente de la administración y gestión de las empresas en que participaba".

"Junto a mi familia constituimos fideicomisos ciegos para la administración de los activos financieros, de forma de evitar cualquier conflicto de interés y además cumpliendo con la ley", añadió.

"Dado los antecedentes antes mencionados tengo la plena confianza en que la justicia, como ya lo ha hecho, confirmará la inexistencia de irregularidades y también mi total inocencia", sostuvo.

"Estas y otras injustas acusaciones son muy dolorosas"

Finalmente, Piñera expresó que: "Durante los casi ocho años en que he tenido el honor y la responsabilidad de ser el Presidente de Chile, he dedicado mis mejores esfuerzos sin escatimar ningún sacrificio, porque sin duda estas y otras injustas acusaciones son muy dolorosas, no sólo para mi persona, sino que muy especialmente para mi familia, y para todos los que participamos en este Gobierno".

"Como Presidente de Chile he tenido un sólo objetivo, ser un buen Presidente al servicio de todas las chilenas y chilenos, y muy especialmente, y es la causa por la que estoy en el servicio público, un Presidente al servicio de los que más lo necesitan", manifestó.

La investigación

La directora de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera, indicó que los hechos indagados "podrían revertir delitos de cohecho, con su correlato de soborno, eventuales delitos tributarios, materias que serán objeto de una investigación".

Además, explicó que la filtración de los documentos aportó un antecedente que podría ser constitutivo de los mencionados delitos y que no fue objeto de la investigación liderada por el entonces fiscal regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, y que derivó en el sobreseimiento definitivo del Mandatario ratificado por el máximo tribunal, la Corte Suprema.

"La unidad especializada anticorrupción emite una opinión técnica, y la opinión técnica es que los hechos relacionados con la compraventa no están expresamente incluidos en la decisión de sobreseimiento del Cuarto Juzgado de Garantía del año 2017, esos hechos no estarían cubiertos por esa decisión, por ende, no estarían amparados por el efecto de la cosa juzgada", señaló la directora de la Unidad Anticorrupción.

Cabe señalar que entre los documentos revelados por Pandora Papers, se encuentra el contrato de compraventa de Dominga, en el cual figura la cláusula que establecía la última cuota del pago estaba condicionada a que el sector donde se emplazaría el proyecto no se declarara como zona de exclusión o reserva marítima, algo que dependía de la voluntad del Gobierno de Piñera durante sus dos mandatos.

La nota informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

Ver cobertura completa

Todo sobre Investigación contra Piñera