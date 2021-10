"Que me entreguen los niños": Padres de joven asesinada reclaman que sus nietos siguen con la familia del acusado

¿Qué pasó?

Los padres de Valeria Ortiz, joven asesinada en marzo pasado en la comuna de San Felipe, piden que se les entreguen sus dos nietos, ambos hijos de Valeria, que por orden del Tribunal de Familia, quedaron bajo la custodia de la hermana del imputado por su muerte.

El caso que reclama la familia de Valeria, es que al no contar con la custodia, no pueden disfrutar de la niñez y compañía de los pequeños, mientras que aseguran que el Juzgado de Familia sigue beneficiando a la familia del presunto asesino.

Reclaman que les entreguen a sus nietos

Según consigna el diario El Trabajo, la madre de Valeria, Edith Oyarzún, se contactó con el medio mencionado para hacer un reclamo contra el Tribunal de Familia, ya que según argumenta, no le parece justo que sus nietos, ambos hijos de Valeria, quedaran bajo la custodia de la hermana de Armando Contreras Ramírez, imputado confeso del crimen.

"Después de su muerte, yo pensaba que la hermana de quien la mató me iba a entregar a mis nietos, pero no fue así", sostuvo la madre de Valeria respecto a la situación.

"Yo lo único que le pido a ella (la hermana del imputado) es que se ponga la mano al corazón como mamá y que me traigan los niños, porque yo a mi hija no la volveré a tener, y eso es lo que yo pido, que me entregue los niños. Yo voy a ser feliz con mis nietos", agregó.

La custodia entregada por el Tribunal de Familia

Sobre la entrega de la custodia de los niños de 4 y 7 años a la hermana del imputado, que se encuentra en prisión preventiva en Valparaíso, y su derecho a visitarlos, la señora Edith Oyarzún sostuvo que: "Le dieron todo el favor a ella, aunque yo expliqué todo mi sufrimiento, pero igual nada. Yo los días sábado los voy a buscar a las 12 hasta las 7 de la tarde, el día domingo también voy a buscarlos; yo salgo con ellos, almorzamos y salimos juntos. Ella no me pone problemas que yo vaya a buscarlos, nada, aún así lo único que yo le pido a ella que se ponga la mano en el corazón como mamá y como abuela, porque ella también es abuela, que me entregue los niños, yo nada más le pido eso."

En esta misma línea el esposo de doña Edith y padrastro de Valeria, Pedro González Muñoz, sostuvo que: "Estoy indignado, en esta situación el Tribunal de Familia le ha dado todo el favor a la tía, a la hermana del homicida, ella es la que tiene todas las comodidades y tutela total de los hijos de Valeria, a nosotros nos han dejado fuera".

"Cuando llegamos a la casa de esta tía, salen todos ellos en masa, como para atemorizarnos. La abogada, Nuria Vivanco, que tuvimos cuando fuimos a la audiencia por los niños, sólo escuchamos el juicio, nuestra abogada nada hizo para luchar por su abuela, mi mujer, para tener la custodia de los nietos, y ahora cuando vamos a su oficina ella ya no nos atiende", sentenció.

Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el @minmujeryeg es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.