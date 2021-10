Lluvia en Santiago el fin de semana largo: Precipitaciones se concentrarán el viernes y habría tormenta eléctrica

¿Qué pasó?

A pesar de que esta semana se han registrado cielos despejados en la Región Metropolitana, se espera que este panorama cambie totalmente este viernes con la llegada de precipitaciones en la capital, las cuales incluso se generarían en medio de una tormenta eléctrica.

El meteorólogo de Meganoticias, Jaime Leyton, adelantó que para el viernes se pronostica una temperatura mínima de 8 grados y una máxima de 16, la cual vendrá acompañada por chubascos.

Viernes de precipitaciones y pósible tormenta eléctrica

Sobre el frente que afectará a los capitalinos, el meteorólogo aseguró que los chubascos se concentran "por ahora solo el viernes porque la baja segregada no pasa, pero sí pierde actividad por ahora, pero estos eventos son de una actividad a veces muy intermitente y mientras no pasen al centro del continente no terminan las posibilidades de actividad".

En la misma línea, adelantó que este viernes "podría haber tormenta eléctrica no solamente en Santiago, sino que en algunos sectores disgregados en la zona más hacia al sur de la zona de actividad de este centro de baja presión en altura".

Según registra la Dirección Meteorológica de Chile, en toda la ciudad de Santiago podrá presenciarse el cielo cubierto y con llovizna en la madrugada, mientras que en la mañana el pronóstico será de cubierto y chubascos, pasando a cielos nublados en la tarde, y para finalizar el día, el cielo nocturno presentará nubosidad parcial.

¿Y el sábado?

Y aunque la mayor parte de las precipitaciones se registrarían este viernes, para el sábado también hay posibilidades de lluvia, según informó Leyton.

"El sábado varía de despejado a nublado al final de la jornada con la posibilidad muy baja, pero no descartable, de algunas gotitas ocasionales en el sector oriente de la capital con extremas de 5 y 21 grados”.