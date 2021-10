Senador De Urresti confirma voto a favor del cuarto retiro: "Es una medida necesaria"

¿Qué pasó?

Este lunes el senador Alfonso de Urresti (PS), se refirió al proyecto de cuarto retiro de fondos previsionales que comienza a discutirse este miércoles en la comisión de Constitución de la Cámara Alta.

El congresista del Partido Socialista es uno de los senadores que se ha mostrado a favor del proyecto que necesita 26 votos para ser aprobado en la Cámara Alta.

"Es una medida necesaria"

En entrevista con Meganoticias Conecta, el parlamentario señaló: "Yo al menos voy a votar a favor porque creo que es una medida necesaria para los requerimientos de la sociedad que todavía está bregando por poder tener una recuperación, por poder tener la disposición de fondos para recuperarse de la grave crisis económica pospandemia".

"Hemos seguido la tramitación por eso tengo una opinión, además, seamos claros, nos han dicho las cosas más brutales con estos retiros, que se iba a incendiar el país, que iba a ser horrorosos", agregó.

"A mí no me gusta como la mejor política pública, obviamente aquí estamos disponiendo de fondos propios para pagar una crisis y a mí me gustaría seguir avanzando con fondos públicos", expresó.

Críticas a autoridades que retiraron su 10%

Por otro lado, también criticó el retiro del ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, de la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, y de la exsubsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell.

"Cómo es posible que alguien diga que esta es una pésima política y lo hayan realizado no solo ministros de Estado, la ministra Schmidt, la subsecretaria Martorell, sino el propio ministro de Hacienda, entonces hay que ser coherentes", indicó.

En esa línea, sostuvo que "cuando se dice que esto es una pésima política que afecta distintos aspectos y tenemos importantes funcionarios de gobierno realizándolo, yo creo que hay que ser coherente".

Senadores a favor del cuarto retiro hasta ahora:

Yasna Provoste (DC)

Pedro Araya (IND)

Alejandro Guillier (IND)

Carlos Bianchi (IND)

Loreto Carvajal (PPD)

Francisco Huenchumilla (DC)

Manuel José Ossandón (RN)

Alejandro Navarro (PP)

Guido Girardi (PPD)

Juan Ignacio Latorre (RD)

Senadores en contra hasta ahora:

Iván Moreira (UDI)

Francisco Chahuán (RN)

José Miguel Insulza (PS)

Carolina Goic (DC)

José Durana (UDI)

Juan Castro (RN)

Juan Antonio Coloma (UDI)

José García Ruminot (RN)

Juan Pablo Letelier (PS)

Felipe Kast (Evópoli)

Senadores que aún no deciden:

David Sandoval (UDI)

Carlos Montes (PS)

Marcela Sabat (RN)

Ximena Rincón (DC)

