Sutil afirma que retiro del 10% en rentas vitalicias generaría "una debacle"

¿Qué pasó?

El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, llamó al Senado a "corregir" la determinación de la Cámara de Diputadas y Diputados de incorporar a los pensionados por rentas vitalicias en el cuarto retiro del 10%.

Al respecto, aseguró que esta situación afecta al derecho de la propiedad privada y que generaría "una debacle".

¿Qué dijo Sutil?

El presidente de la CPC llamó a "reconsiderar" la decisión de la Cámara baja, "para que los señores senadores y senadoras puedan considerar que esto es realmente muy malo para Chile, para la estabilidad de la economía, para la estabilidad del futuro".

"Cuando estamos hablando del retiro de las pensiones, estamos hablando de que se aprueba una situación en que las personas libremente pueden o no retirar sus propias pensiones. Por ejemplo, yo no he retirado en ninguno de los retiros", aclaró.

"Simplemente generaría una debacle"

En ese sentido, explicó que con el cuarto retiro de los fondos de las AFP "se está legislando una mala política pública, pero no se está alterando el derecho de la propiedad de las personas, porque son las personas que tienen el legítimo derecho a elegir si hacerlo o no. En este caso, se vulnera, se salta la fila y se destruye la institucionalidad con la que se ha generado la confianza de 650 mil personas pensionadas en las compañías de seguro de vida, más 7 millones de personas que contratan libremente un seguro para tener una mejor jubilación".

Debido a lo anterior, volvió a llamar al Senado "a corregir esto, que simplemente generaría una debacle y puede poner en riesgo la estabilidad de la industria de los seguros".

"Quiebra de algunas Compañías"

"Esto es tan grave porque en la forma que está aprobado en el Congreso, en este caso en la Cámara de Diputados, no solo atenta contra la integridad de las futuras rentas y pensiones sino que también destruye la integridad y la estabilidad financiera de la industria de los seguros", sostuvo Sutil.

"En el caso de las compañías de seguro de vida les involucra más allá del 50% de su patrimonio", recalcó.

Además, señaló que: "Del punto de vista país de por qué es tan importante esta situación y tan grave, significa quebrar las reglas del juego para las inversiones, para el emprendimiento, para el desarrollo y especialmente para el cumplimiento de las obligaciones que tiene Chile con los inversionistas extranjeros".

En esa misma línea, sentenció que el proyecto "atenta directamente contra la integridad de las personas que tienen estos contratos de renta vitalicia con las personas que son más de 7 millones que están en el sistema; atenta contra el sistema general de la industria de los seguros, porque se lleva más de la mitad del patrimonio y pone en riesgo la estabilidad e incluso podría poner en riesgo hasta la quiebra de algunas compañías".

"Quiebra las reglas del juego"

"Me pregunto, si llegáramos a aprobar una ley como esta, si algún inversionista extranjero volvería a invertir en Chile, porque esto quiebra las reglas del juego absolutamente", manifestó Sutil.

"Ni siquiera se podría considerar una expropiación, esto significa un despojo absoluto a las reglas del juego", aseveró.

Ver cobertura completa

Todo sobre Cuarto retiro AFP