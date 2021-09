Marcianeke asegura que impondrá moda con su Porsche rosado: "Todos van a querer andar con uno"

Hace algunos días Marcianeke vino a la Región Metropolitana, con el objetivo de reparar su recientemente comprado Porsche, el cual chocó a pocos días de haberlo adquirido.

El taller en donde refaccionaron su auto, llamado Autos León, conversó con el medio Alto en Flow, revelando que al cantante le vendieron el auto con más fallas que solo los rayones que presentaba en el capó producto del choque que sufrió.

"Yo quería este color, no podía ser otro"

"La carrocería presentaba daños, el auto en sí no estaba del todo bueno. Creo que Marcianeke sabe mucho de música, pero no sé si tanto de autos... es como que vio, pagó y se lo llevó, porque el auto tenía hartos detalles, hastas le faltan detallitos que tendrá que pedir el extranjero", comentó el jefe del taller, Eugenio Maquián.

Un total desafío fue para el taller, debido a que pensaron en un comienzo que dejarían el auto de color negro, tal como venía. Sin embargo, Marcianeke tenía otra cosa en mente.

"Nos pusimos a crear y llegamos a una idea, que fue pintar el auto así como ustedes lo ven ahora. Mientras mezclaba la pintura, él me decía que quería que su auto fuera color tussi, y como yo invento colores, empecé así como jugando hasta que di con este resultado", sumó.

Al momento de dar con el tono deseado, "los dos quedamos locos. ¡Hay que pintar!, dijimos, y el equipo se puso a sacar la tarea", añadió Maquián.

Marcianeke reconoce al mismo medio que "yo quería este color, no podía ser otro" y que quedó feliz con el resultado. "Los cabros hicieron el tremendo trabajo. Me encanta como quedó, el color la cagó, hermano. Eso sí, todos van a cachar en que auto voy, pero la verdad me da lo mismo", comentó.

"Ahora todos van a querer andar en un rosado, lo vamos a pegar", dijo además el cantante, que ya se mueve en su Porsche fucsia, color que probablemente, comenzará a repetirse en otros vehículos.

Todo sobre Marcianeke

Todo sobre Famosos chilenos