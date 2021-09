Diputado Mellado confirma que se abstendrá en votación de cuarto retiro pese a que apoyó anteriores extracciones

¿Qué pasó?

El diputado de Renovación Nacional (RN) Miguel Mellado afirmó que se abstendrá en la votación del proyecto que busca permitir un cuarto retiro de los fondos de pensiones.

Hasta este lunes, el parlamentario, que votó a favor los tres retiros anteriores, se había manifestado en reflexión sobre la idea de una nueva extracción. Sin embargo, en el marco del despacho del proyecto a la Sala de la Cámara de Diputados, aclaró su posición.

¿Qué dijo Mellado?

"Creo que estando con las ayudas estatales, con el ahorro que existe y la inflación galopante que tenemos, que va a ir en contra de la gente que vive de un sueldo, sobretodo de los que tienen un sueldo mínimo o son de escasos recursos, creo que lo más importante ahora es ver cómo llenamos esas cuentas. Por lo tanto, me voy a abstener en esta votación", dijo el parlamentario en 24Horas.

Al respecto, explicó que: "No lo voy a rechazar porque sí estuve de acuerdo con los tres primeros retiros, y sí estoy de acuerdo con el evento de que el Gobierno no llegue con ayuda podemos tener ese retiro, pero en este caso, hoy no se justifica".

Votos necesarios

Las abstenciones también jugarán un rol clave para la aprobación o rechazo del proyecto, ya que en la votación que se realizará en la Sala se necesita un quórum de 3/5 para que vea la luz verde, lo que significa que 93 diputados voten a favor.

Para ello, la oposición necesitaría del apoyo del oficialismo, ya que por sí sola tiene 84 parlamentarios; mientras que el bloque oficialista 71.

La iniciativa será revisada por los diputados en una sesión programada para este martes 28 de septiembre.

