Ximena Rincón por retiro del 10% del ministro Cerda: "Va a tener que explicar muy bien por qué lo hizo"

¿Qué pasó?

Este lunes la presidenta del Senado, Ximena Rincón (DC), se refirió a la discusión del proyecto de cuarto retiro de fondos previsionales, pero también abordó los cuestionamientos hacia el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, quien admitió que haber sacado el primer 10%.

"Va a tener que explicar muy bien por qué lo hizo"

Al respecto, Rincón señaló que “hay que transparentar y en el parlamento yo creo que va a ser el foco del debate el que varios ministros hayan retirado el 10% cuando decían que no correspondía y que era una mala medida”.

“Yo creo que va a tener que explicarlo muy bien, porque ha sido una de las voces más duras, quizá, al señalar que no era una buena medida. Ahora yo insisto, el escenario del primer, segundo y eventualmente el tercer retiro es muy distinto al del cuarto, pero creo que va a tener que explicar muy bien por qué lo hizo”, indicó sobre el ministro Cerda.

Voto no está decidido

En cuanto a su votación, la senadora indicó en Mega Plus que "yo voy a esperar a que nos llegue al Senado este proyecto. Lo he dicho más de una vez, que el cuarto retiro no tiene la misma connotación que tuvieron los anteriores (...) y hoy tenemos que ver qué es lo que argumentan nuestros colegas en la Cámara y tomar decisiones".

En esa línea, reiteró que "no es una buena política pública, nunca lo ha sido que hombres y mujeres tengan que recurrir a sus ahorros para enfrentar la pandemia. Fueron necesarios los primeros retiros, pero hoy lo veo complejo, pero vamos a esperar a conocer los argumentos y la discusión de la Cámara de Diputados para mantener o no nuestra mirada".

Los que admitieron haber retirado el 10%

Además del ministro Cerda, se suma a la lista la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt y la exsubsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, quienes también admitieron haber realizado el primer retiro pese al rechazo del Gobierno.

Ver cobertura completa