Dan de baja a carabinero que tomó por el cuello a constituyente Tiare Aguilera

¿Qué pasó?

Carabineros informó que el uniformado que tomó por el cuello a la constituyente Tiare Aguilera durante su detención esta madrugada, fue dado de baja.

El anuncio se hizo luego de que se viralizara un video en donde se observa a la convencional discutir con una carabinera, momento en el que un uniformado la toma por el cuello y la empuja.

¿Qué dijo Carabineros?

El Jefe de zona Santiago Oeste, General Jean Camus, indicó que "producto del procedimiento que se generó en el transcurso de la madrugada del día de hoy, que involucró a la convencional constituyente Tiare Aguilera, Carabineros ha desarrollado una investigación, en dependencia de la Prefectura Santiago Oriente".

"A la luz de los nuevos antecedentes surgidos producto de imágenes publicadas en redes sociales, se ha tomado la determinación de dar de baja de las filas de la institución al funcionario involucrado en la agresión, conductas impropias que la institución no tolera ni acepta", sostuvo la autoridad.

Denuncias por agresión

El hecho se produjo en el marco de un altercado que la convencional mantuvo con su pareja, motivo por el que vecinos de su edificio llamaron a personal de Carabineros, quienes procedieron a detenerla.

En un comienzo, desde la institución policial se habló de "violencia intrafamiliar". Sin embargo, Aguilera, desmintió la información a través de un comunicado, aunque sí reconoció una "discusión verbal" con su pareja. Además, hizo una denuncia contra el accionar de los uniformados.

Horas más tarde, se viralizó un video donde se ve a Aguilera discutir con una carabinera, quien intenta calmarla.

Sin embargo, la constituyente, ofuscada, le dice a la funcionaria "son horrorosos, me están amenazando", para luego exclamar "no me toques", al mismo tiempo que le quita sus manos de encima.

En ese instante, un carabinero la sujeta fuertemente del cuello y la empuja hacia atrás con el fin de reducirla. Ella reacciona de manera incómoda expresándole al uniformado "¡suéltame, suéltame!... No me vuelvas a ahorcar".

