Constituyente Tiare Aguilera descarta violencia intrafamiliar tras detención: "Jamás hubo golpes o agresiones físicas"

¿Qué pasó?

La constituyente Tiare Aguilera, quien fue detenida esta madrugada por Carabineros tras protagonizar incidentes en un supuesto contexto de "violencia intrafamiliar", entregó esta tarde un comunicado para explicar lo sucedido.

"Me dirijo a la opinión pública para aclarar los hechos que se han informado, y que no tienen ninguna relación con violencia intrafamiliar", señaló la abogada.

En el escrito publicado en su cuenta de Twitter, la representante del pueblo Rapa Nui explicó que tuvo una discusión con su pareja, pero que "jamás hubo golpes o agresiones físicas".

Denuncia agresión de Carabineros

La constituyente indicó que tras la discusión, su pareja salió del departamento y ella lo fue a buscar "para pedirle que conversáramos", momento en el que la puerta del edificio se cerró, por lo que no pudo ingresar.

"En la desesperación de tratar de entrar porque mi hijo de 4 años estaba solo durmiendo en su pieza, forcejeé la puerta de entrada, lo que hizo que la mampara de vidrio se trizara. Fui al auto a ver si había alguna llave o cargador de celular -lo tenía descargado- y en ese momento sentí muchos carabineros entrando con linternas al edificio y al estacionamiento", comentó.

De acuerdo a su relato, se acercaron seis carabineros "a los que les intento explicar lo que había sucedido y que necesitaba entrar para saber cómo estaba mi hijo. En ningún momento me dejan subir, me señalan que me van a detener por los daños a la mampara y por haber dejado solo a mi hijo".

Aguilera aseguró que los funcionarios la detuvieron "muy violentamente, nunca me dijeron quién se iba a hacer cargo de mi hijo, y se burlaron de toda la situación".

"Luego de un forcejeo al no dejarme subir, me esposaron con mucha fuerza y un carabinero puso sus manos en mi cuello ahorcándome hasta hacerme subir al vehículo", añadió.

