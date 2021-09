"No me vuelvas a ahorcar": Video muestra violento accionar de carabinero contra constituyente Tiare Aguilera

¿Qué pasó?

Un video se viralizó la tarde de este domingo, en donde se ve a un carabinero tomar fuertemente del cuello a la constituyente Tiare Aguilera, cuando iba a ser detenida esta madrugada en medio de un confuso incidente.

El hecho se produjo en el marco de un altercado que la convencional mantuvo con su pareja, motivo por el que vecinos de su edificio llamaron a personal de Carabineros, quienes procedieron a detenerla.

En un comienzo, desde la institución policial se habló de "violencia intrafamiliar". Sin embargo, Aguilera, horas más tarde, desmintió la información a través de un comunicado, aunque sí reconoció una "discusión verbal" con su pareja. Además, hizo una denuncia contra el accionar de los uniformados.

Video muestra agresión

En el registro viralizado, por el medio NYC, se ve a Aguilera discutir con una carabinera, quien intenta calmarla.

Sin embargo, la constituyente, ofuscada, le dice a la funcionaria "son horrorosos, me están amenazando", para luego exclamar "no me toques", al mismo tiempo que le quita sus manos de encima.

En ese instante, un carabinero la sujeta fuertemente del cuello y la empuja hacia atrás con el fin de reducirla. Ella reacciona de manera incómoda expresándole al uniformado "¡suéltame, suéltame!... No me vuelvas a ahorcar".

