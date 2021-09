¿Qué pasó?

La noche del viernes una mujer fue víctima de un violento portonazo en la comuna de La Florida en momentos en que regresaba a su domicilio en compañía de su pequeño hijo de tan solo tres años.

Ahora🔴| Mujer y su hijo de tres años fueron víctima de un portonazo mientras llegaban a su casa en el psje. Oaki en La Florida. Sujetos armados robaron su vehículo dentro de su domicilio mientras la madre rescataba al menor. @meganoticiascl pic.twitter.com/Wz9vFDZHRb — Felipe Caro H. (@felipe_caroh) September 25, 2021

"Jamás dejó de apuntarme con el arma"

El hecho ocurrió en el pasaje Oaki, cuando la mujer se percata que tres hombres vienen caminando hacia ella cuando se apostaba a entrar su vehículo en su casa.

"Me asusté porque pensé que venían a hacer algo y entré el auto rápidamente. Ellos se acercaron corriendo, yo alcancé a meter el auto en mi casa. Ellos se meten dentro de la casa, uno me apunta con un arma", relató la mujer a Meganoticias.

En ese momento los otros dos sujetos intentan abrir las puertas del auto, pero estas estaban bloqueadas por lo que la mujer bajó del vehículo. "Les pido que por favor no se lleven el auto antes de que me dejen sacar a mi hijo", dijo la víctima.

Fue así como uno de los delincuentes subió inmediatamente al asiento del conductor, mientras la mujer abrió la puerta trasera del vehículo para rescatar a su hijo. "El auto no le partió inmediatamente, eso me dio tiempo para sacarlo".

Tras varios intentos en que los delincuentes no pudieron hacer partir el auto, estos le pidieron "ayuda" a la mujer para que hiciera partir el vehículo y la cuestionaban por el hecho de que este no partiera. "Le explico que no tiene nada, que no tiene cortacorriente, que insista. En algún momento el auto partió, se subieron los otros dos tipos y se fueron".

La mujer detalló que los tres hombres eran de aspecto joven, que estaban usando mascarillas y que al menos dos de ellos portaban armas de fuego. "Uno no piensa que te vienen a asaltar porque andaban con mascarilla como cualquier persona.

La mujer además relató el violento accionar de los antisociales, de quienes dijo "se abalanzaron al auto desde el minuto uno, y el otro tipo jamás dejó de apuntarme con el arma, incluso cuando yo estaba con mi hijo en brazos cuando logré sacarlo".

