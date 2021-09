Cuarto retiro: ¿Cuánto falta para que el proyecto termine su tramitación?

¿Qué pasó?

Hasta el momento sigue la incógnita si el cuarto retiro de fondos previsionales se volverá una realidad o no, ya que los votos en Congreso no están completamente asegurados.

Pese a esto, el proyecto recién se encuentra en su primer trámite constitucional en el Congreso, sin poder salir aún de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados para poder ser votado en la Sala.

Indicación de impuestos

De las once indicaciones que fueron presentadas a la iniciativa, ocho quedan por ser votadas este lunes en la instancia, y con ello los impuestos siguen siendo una posibilidad.

El diputado Matías Walker (DC) modificó su idea original, pasando de los $2,6 a los $3,6 millones de pesos, es decir, desde ese tramo hacia arriba el retiro se consideraría la aplicación de impuestos.

"Lo que está haciendo Matías Walker es boicotear al cuarto retiro y boicotear a su candidata presidencial. Lo que debió hacer esta mañana es retirar esta indicación", afirmó la diputada Pamela Díaz (PH).

Al respecto, Walker sostuvo que "no voy a retirar la indicación que presenté, porque me parece del todo justa, que personas que ganen cuatro, cinco, seis, ocho millones de pesos, puedan ayudar a pagar programas y beneficios sociales en favor de aquellos que ya no les quedan ahorros en sus cuentas de AFP".

Compra de inmueble, rentas vitalicias y pensiones de alimentos

En los pendientes también quedaron la solicitud de retiro parcial o total para la compra de un inmueble, la incorporación de rentas vitalicias y las restricciones para deudores de pensión de alimentos.

Incluso, se busca establecer sanciones para las AFP que incumplan con los plazos de pagos de las pensiones de alimentos y correcciones en el descuento automático para los jubilados en aseguradoras.

"Para que en ese proyecto de cuarto retiro se establezca la exacta interpretación en favor de la gente", indicó el diputado Leonardo Soto (PS).

¿Cuándo termina la tramitación del proyecto?

La comisión votará las indicaciones hasta total despacho este lunes, para que el texto sea revisado en Sala el martes.

Si se aprueba, sigue la carrera en el Senado. Sin impuestos solo será revisado en la comisión de Constitución de la Cámara Alta, pero de incorporarse tendrá que pasar también por la Comisión de Hacienda.

"Estoy confiado de que de aquí al martes la ciudadanía y los parlamentarios, especialmente los de derecha, le van a hacer presente la gran necesidad que se vive en el territorio y vamos a lograr los votos necesarios", afirmó el diputado y presidente de la comisión de Constitución, Marcos Ilabaca.

