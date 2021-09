Cuarto retiro: Walker asegura voto a favor aunque no retirará indicación de impuestos a rentas sobre $3.6 millones

¿Qué pasó?

El diputado DC, Matías Walker, se refirió este jueves al proyecto de ley de cuarto retiro de fondos de pensiones, que vive jornadas de tramitación claves en el Congreso, luego de que esta semana se comenzara su votación en particular en la Comisión de Constitución de la Cámara.

El próximo lunes, la mencionada instancia continuará su votación en particular hasta el total despacho de la iniciativa, con el fin de que esta se vote el día martes 28 de septiembre en la Sala.

Luego de que la indicación impulsada por el Frente Amplio y el PC de gravar con impuestos a las rentas por sobre $2.6 millones fuera declarada inadmisible, solo sobrevive la indicación ingresada por Walker en cuanto a que el monto constituya renta.

¿Qué dijo Walker?

"Reitero que voy a votar a favor de un cuarto retiro del 10%. Me lo han pedido muchos microemprendedores acá en la región de Coquimbo, agricultores afectados por la sequía, pescadores que no tienen cuota de pesca, mujeres que han salido del mercado laboral", señaló durante esta jornada.

En paralelo, en relación con el tema tributario, el legislador sostuvo que "con la misma convicción digo que no voy a retirar la indicación que presenté, que me parece del todo justa".

Tras esto, explicó que esta consiste en que "personas que ganan más de 3.6 millones de pesos mensuales, paguen impuestos. Que puedan retirar este año y que puedan informar estos ingresos en su declaración de renta del próximo año".

Posteriormente, reiteró que "todos aquellos que tienen ingresos bajo 3.6 millones de pesos mensuales, no van a pagar ningún impuesto. Pero a mí me parece del todo justo que personas que ganen 4, 5, 6, 7, 8 millones de pesos puedan pagar impuestos y ayudar a financiar programas y beneficios sociales, en favor de aquellos que ya no les quedan ahorros en sus cuentas de AFP".

Bancada DC

Respecto a este punto, el jefe de la bancada de la Democracia Cristiana, diputado Gabriel Ascencio, señaló que el partido no apoya la indicación de Walker.

"Como diputados no queremos que haya ninguna cláusula o indicación, algo que se relaciona con la letra chica. Nosotros quisiéramos aprobar el cuarto retiro de la forma como lo está planteando la mayoría y la Comisión... Pero el diputado Walker tiene todo el derecho a presentar sus indicaciones", señaló Ascencio.

