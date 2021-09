Jiles por cuarto retiro: "La situación es muy compleja, están fuertemente amenazados los parlamentarios de derecha"

¿Qué pasó?

Este miércoles la diputada Pamela Jiles (PH), se refirió a la votación del proyecto de cuarto retiro que se vota esta jornada en la comisión de Constitución de la Cámara Baja.

Al respecto, Jiles señaló en Mucho Gusto que "este es el retiro más difícil que hemos enfrentado" y agregó que "estamos en una situación en que es muy difuso lo que va a ocurrir con este cuarto retiro, sin duda, ha sido el retiro que ha presentado más dificultades".

Además, dijo que "vamos a tener pensiones de hambre con o sin retiro y, por lo tanto, no se van a ver afectadas las pensiones y vamos a tener inflación con o sin retiro, como lo comprueba el hecho de que todavía no tenemos aprobado el cuarto retiro y ya tenemos una subida de tasas del banco Central".

Acusación de amenazas a parlamentarios oficialistas

Por otra parte, indicó que "el diputado Carter está amenazado por su propio Gobierno para retirar su voto a favor del cuarto retiro".

Agregó también que "tenemos perseguidos políticos en este Congreso que han sido amenazados de todas las maneras posibles por el Gobierno de Piñera, hay que decir que no por su ministro Ossa, él se ha comportado como un caballero y no es el que ha amenazado a los diputados".

Según Jiles, "el Gobierno de Piñera se ha puesto, a mi juicio, al borde de la legalidad con esta amenaza porque está prohibido por la ley influir en la votación de los parlamentarios".

"Están seriamente amenazados, algunos de ellos están con crisis personales, con temores hasta físicos. Estoy hablando de amenazas graves, gravísimas, que en su momento tendré que hacer públicas si es que no cesan", manifestó.

Al ser consultada, la parlamentaria no quiso revelar quién ejercía estas presiones, ya que "en este minuto mi principal obligación es con mis compañeros, colegas de la derecha, que han estado soportando una presión que yo no sé si habría soportado, que soy bastante más vieja que la mayoría de ellos y con bastante más experiencia en soportar presiones y hoy mi principal obligación es darles a ellos seguridad y no ponerlos en un riesgo mayor".

"Me refiero a amenazas políticas y personales que han recibido esos parlamentarios. Amenazas de la especie CNI también hay", precisó.

"Hoy la situación es muy compleja, están fuertemente amenazados los parlamentarios de derecha", recalcó.

