Voto a voto por el cuarto retiro: Gobierno sigue intentando sumar posiciones en contra y adherentes sacan cálculos

El Gobierno se encuentra revisando el voto a voto en el Congreso del proyecto que busca permitir un cuarto retiro de los fondos de pensiones, el cual pasaría a la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados la próxima semana.

En tanto los adherentes de la iniciativa también están sacando cálculos respecto a los votos necesarios para que la propuesta sea aprobada, ya que algunas figuras de la oposición se encuentran dudosos.

Diferentes posiciones en el oficialismo

Actualmente, el proyecto se encuentra en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, donde ya se aprobó en general y este miércoles se tiene programada su votación en particular, para así despachar las indicaciones.

Respecto a su postura, el diputado Andrés Celis (RN) afirmó que: "Quiero ver cómo llega a la Sala". Al mismo tiempo, otros han mantenido la incógnita, como Aracely Leuquén (RN), quien aseguró que: "Estoy en proceso de reflexión.

"Más en contra ahora, pero quiero ver qué indicaciones hacen", sostuvo Juan Manuel Fuenzalida (UDI).

Por su parte, el parlamentario Eduardo Durán (RN) sostuvo que: "Yo voy a votar a favor". Mientras que Sofía Cid (RN) aseveró que: "No podemos estar de acuerdo con un cuarto retiro".

"Seguimos intentando persuadir"

El ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa, sostuvo que: "Seguimos intentando persuadir y esperamos no contar con los votos suficientes para que se apruebe el cuarto retiro".

Es por esto que parlamentarios y jefes de bancada en Chile Podemos Más han desfilado por las oficinas del Ejecutivo.

Sin embargo, algunos diputados oficialistas no ven esta operación con buenos ojos, como Álvaro Carter (indp), quien sentenció que: "Han sido semanas de presiones, pero la votación no es esta semana, es la próxima, ahí me referiré a mi votación.

En esa misma línea, Andrés Longton (RN) recalcó que: "Todos estamos en reflexión. Se convence mediante persuasión, no mediante amenazas".

¿Cuántos votos se necesitan?

La Cámara de Diputadas y Diputados está compuesta por 155 parlamentarios. El cuarto retiro requiere de tres quintos de los votos, es decir, 93.

Si la oposición votara alineada, bastaría con nueve díscolos de la centroderecha para que el proyecto pasara al Senado. Pero las 84 figuras de centroizquierda no están a favor de la iniciativa, ya que al menos tres diputados opositores están en duda.

"Tal como están hoy día las cosas, lo estaría votando en contra", afirmó Carlos Jarpa (indp).

Ley corta de pensiones

Al mismo tiempo, se encuentra en tramitación la ley corta de pensiones del Gobierno, que busca ampliar el Pïlar Solidario.

"El objetivo evidentemente es parar el cuarto retiro, junto con presionar fuertemente a diputados", sentenció Pamela Jiles (PH).

Raúl Soto (PPD) aseguró que: "El cuarto retiro va, lo vamos a aprobar independiente a lo que ocurra con la ley corta de pensiones".

En la vereda contraria, se encuentra Francisco Eguiguren (RN), quien afirmó que: "Si vamos a aprobar una ley corta de pensiones, no deberíamos apoyar un cuarto retiro.

"El virus del populismo"

Por su parte, el Presidente Piñera envió una incómoda indirecta al Congreso en su intervención ante Naciones Unidas (RN).

"El virus del populismo opera prometiendo soluciones superficiales y fantasiosas que sabe que no puede cumplir, y a cambio da efímeras satisfacciones en el corto plazo termina siempre por sacrificar el futuro", manifestó.

