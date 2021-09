Convencional Rodrigo Rojas Vade llega a declarar ante ante la PDI

¿Qué pasó?

Cerca de las 14:00 horas de este jueves llegó el convencional Rodrigo Rojas Vade al cuartel de la Policía de Investigaciones (PDI), ubicado en general Borgoño, en la comuna de Independecia.

Rojas Vade ha estado en el centro de la polémica luego de que se descubriera que no padece el cáncer que decía tener, por el cual se había transformado en uno de los símbolos de las protestas en el marco del estallido social.

En razón de lo anterior, el constituyente enfrenta dos acusaciones del Ministerio Público, la primera de ellas por perjurio, mientas que la segunda dice relación con desórdenes públicos.

Abogado confirma declaración

Fue el abogado de Rojas Vade, Tomás Ramírez, quien confirmó la concurrencia del convencional en calidad de imputado al cuartel de la PDI.

"A las dos de la tarde tenemos coordinada con la PDI la declaración de Rodrigo Rojas Vade, se va a referir a los hechos de la investigación, va a entregar una parte de los antecedentes, los otros antecedentes los va a entregar directamente a la Fiscalía, y por lo tanto es un paso muy importante en la investigación para que se aclaren todos los detalles", señaló su abogado.

Estado de salud

Respecto al verdadero estado de salud de Rojas Vade, Ramírez sostuvo que "el tiene un historial de ocho años, según los documentos que pudimos obtener de la Clínica Alemana y Clínica Bupa, en donde parte con una enfermedad que es ignominiosa, pero que tiene tratamiento y que luego se engarza con una serie de hospitalizaciones con síntomas que son compatibles con la anterior".

"Luego de eso hay una serie de diagnósticos, en donde se va intentando determinar qué es lo que exactamente tiene, y finalmente los últimos diagnósticos, respecto a los cuales no me puedo referir respecto a su certeza, no soy médico, son básicamente el púrpura y la enfermedad de Behcet", agregó.

Tras esto, señaló que "tendrá que ser un equipo médico interdisciplinario el que observe hoy día con todos los antecedentes cuál es el origen de esos síntomas, eso es muy importante, porque en la medida en que no se entregó en su minuto la información completa, puede que haya un cambio, puede que haya un cambio radical o que se mantenga".

