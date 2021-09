Amiga de joven desaparecido en Cobquecura responde a las críticas: "Uno no puede juzgar todo lo que pasó"

Han pasado casi 72 horas de la extensa búsqueda de tres personas que se mantienen desaparecidas tras visitar la Iglesia de Piedra en Cobquecura, región de Ñuble.

La situación se generó en medio de las intensas precipitaciones y marejadas pronosticadas en esa zona del sur del país, razón por la cual se activó un plan de rescate por parte de personal de Bomberos y Carabineros, que han estado trabajando durante días en la zona.

En el marco de los operativos, equipos de rescate lograron identificar algunas prendas que corresponderían a los jóvenes. Las últimas de estas fueron unas zapatillas reconocidas por los familiares de uno de los desaparecidos, identificado como Ismael Botti, de 37 años.

"Ismael es luz, alegría"

En conversación con Mucho Gusto, Priscilla Nowajewski, amiga de Ismael por más de 20 años, accedió a contar detalles acerca de su personalidad y en paralelo salió al paso de las críticas que se han expuesto en las redes sociales en cuanto al origen del suceso.

"Con Ismael nos conocimos el año 2000 y nos unió la astronomía. Nos conocimos en la escuela de verano en la Universidad de Chile. Habíamos salido los dos recién del colegio y ahí empezamos a forjar una amistad", señaló la mujer en primera instancia.

De acuerdo a lo anterior, Priscilla procedió a describirlo: "Ismael es luz, alegría, una persona incondicional, optimisma, perserverante, resiliente, tremendamente luchador y cariñoso".

La desaparición de Ismael

En relación con la desaparición de Ismael, su amiga sostuvo que "yo creo que en este caso fue netamente curiosidad. Yo creo que a mí me hubiese pasado exactamente lo mismo. O sea, pasar por ahí y ver una estructura de este estilo a mí me llamaría completamente la atención".

"Nosotros queremos que los encuentren, queremos dar un término por sanidad mental a nosotros, a las familias, de que los encuentren, y no podemos estar estorbando. Hay que dejar a la gente que es experta en este tema", manifestó Priscilla.

"Aquí uno no puede juzgar todo lo que pasó"

En medio de la entrevista, la mujer hizo hincapié en las críticas que se han visto en redes sociales a raíz de este caso: "Yo he visto muchos comentarios en Twitter que '¿por qué los porfiados se fueron a meter allá?', pero yo quiero decir una cosa, los científicos somos personas".

"Podemos ser totalmente más curiosos que el resto, pero no somos videntes... no tenemos idea de con qué nos vamos a encontrar. Obviamente aquí hubo falencias", aclaró.

En esta línea, Priscilla comentó que "un turista va a ver la marea baja y va a decir 'oh qué hermoso' y me voy a ir a meter, porque así es la naturaleza humana. Entonces claramente, faltó información. Estamos hablando de estar en contacto directo con el mar y tener esa experiencia. Yo creo que aquí uno no puede juzgar todo lo que pasó".

Condiciones climáticas

En cuanto a las condiciones del clima, la mujer expresó: "Saber ese tipo de cambios es netamente una persona que tiene la experiencia viviendo al lado del mar en esa zona. Un turista no tiene como prever que pueda pasar algo así. Las condiciones atmosféricas y oceánicas al final son tremendamente específicas y no hay como ser un vidente en ese tipo de cosas".

"No basta con que los carabineros estén ahí diciéndole a la gente 'por favor, salgan'. Yo creo que es súper importante decir 'mira, esto es así, especialmente cuando hay marejadas se pone más peligroso, por favor, tengan cuidado'. En la información uno puede lograr muchas cosas", dijo.

Por último, Priscilla afirmó que "estamos hablando de gente responsable que no se iba a ir a meter si están viendo peligro. Así de simple. De repente bajó un poco la marea y vieron la oportunidad de entrar, pero ellos no sabían la condición en la que estaba en ese minuto el océano. Claramente nada iba a decir que pasaría un accidente de este tipo".

