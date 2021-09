Este será el aumento de las pensiones con proyecto de ley corta del Gobierno

¿Qué pasó?

La mañana de este lunes el ministro del Trabajo, Patricio Melero, explicó los alcances de la nueva ley corta de pensiones y cuánto aumentarán los montos para los beneficiarios una vez que se apruebe la iniciativa en el Congreso.

Cabe señalar que uno de los principales aspectos de esta iniciativa será la extensión del Pilar Solidario al 80% de la población y el aumento a $177 mil mensuales de la Pensión Básica Solidaria.

Proyecto ingresaría esta semana

En Mega Plus, el secretario de Estado explicó que "el proyecto de ley está listo. Hay un trámite previo que es muy importante, que es que toda reforma al sistema de pensiones que se haga en el país y que ingrese al Congreso previamente tiene que ser conocido por el Consejo Consultivo de Pensiones y ellos han estado los últimos cuatro días conociendo el proyecto y tienen que emitir un informe y terminado ese informe nosotros estamos en condiciones de la revisión final y con la firma del Presidente e ingresarlo al Congreso".

"Si no es hoy va a ser de todas maneras esta semana el ingreso, considerando además que el Congreso no está sesionando esta semana, porque es semana distrital, por lo tanto no hay sesiones en la Cámara ni el Senado, pero es muy importante que quede ingresado", afirmó.

Aumento de los montos

Según explicó el ministro, los montos aumentarían de la siguiente manera:

Pensión base Pensión final

$0 $177.000

$50.000 $209.993

$100.000 $242.985

$150.000 $275.978

$200.000 $308.971

$250.000 $341.964

$300.000 $374.956

$350.000 $407.949

$400.000 $440.942

$450.000 $473.935

$500.000 $506.927

Incorporación de 540 mil pensionados

Además Melero detalló que "al aumentar el Pilar Solidario del 60% al 80%, “significa que se van a incorporar aproximadamente 540 mil actuales pensionados que sí van a poder recibir la ayuda del Estado”.

“Supongamos una persona, que hasta el día de hoy no recibe nada, una dueña de casa que no cotizó nunca en su vida porque se dedicó a una labor también muy importante, pero que estaba sobre el 60%, supongamos que estaba en el 65% de la población de menos recursos, quedaba fuera del Pilar Solidario, pero ahora al ampliarse al 80% entra y es apersona que estaba en cero va a recibir una pensión de $177 mil", manifestó.

