Temen posible brote de Covid-19 tras masiva fiesta en parque Padre Hurtado: Ya hay un caso positivo

¿Qué pasó?

Autoridades temen un nuevo brote de coronavirus tras la megafiesta a la que asistieron cerca de 10 mil personas el último viernes en el parque Padre Hurtado, de La Reina.

Este sábado se conoció el caso de un joven que no esperó el resultado de su test PCR y que asistió contagiado de Covid-19 a este evento, en el que no se respetaron aforos ni medidas sanitarias.

Debido a esto, la directiva del Centro de Estudiantes de Enfermería de la Universidad Andrés Bello solicitó hacer cuarentena voluntaria a quienes participaron en esta fiesta que cuestiona el control de la pandemia en el país.

Las autoridades anunciaron que investigarán a los organizadores de este encuentro llamado "Interfonda 2021" y que comenzó a ser anunciado a través de redes sociales con una semana de anticipación.

Evalúan nuevas medidas

Tras lo ocurrido el viernes, el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, anunció nuevos protocolos para evitar hechos similares, como "previa inscripción para poder ingresar al parque en estas Fiestas Patrias, que se prohíba el ingreso con alcohol y que se fiscalice de forma permanente al interior".

En tanto, la subsecretaria de Prevención del Delito, María José Gómez, apuntó que "vamos a seguir fiscalizando y aplicando medidas como la suspensión del Pase de Movilidad para quienes infrinjan las normas sanitarias".

Llaman al autocontrol personal

A su vez, Álvaro Erazo, exministro de Salud y actual integrante del Consejo Asesor del Minsal, afirmó que "si nosotros vemos que no se cumplen los aforos, se desata, como nos pasó en vacaciones, la falta de autoconciencia porque los controles sanitarios no alcanzan para estar encima de la población, finalmente vamos a tener un mayor problema".

Mientras que el psiquiatra Alberto Larraín detalló que "no solamente fue un evento masivo, sino que un evento que no tiene ningún tipo de resguardo. No hay alcohol gel, no se tomaron las medidas mínimas, no hay lista probablemente de quiénes son los que están asistiendo para poder hacerles el seguimiento si eventualmente alguien sale positivo".

El también académico de la Universidad Autónoma aseguró que "si nosotros no somos capaces de establecer un autocontrol personal, esto se va a ir desplazando por toda la ciudad".

Un posible incremento de contagios lo podremos ver en las siguientes semanas.

Ver cobertura completa

Todo sobre Coronavirus en Chile